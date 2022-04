Lando Norris über Räikkönen: Drei Jahre kein Gespräch

Mit dem 350. WM-Lauf war Schluss: Kimi Räikkönen trat nach dem Grossen Preis von Abu Dhabi 2021 zurück. McLaren-Fahrer Lando Norris sagt: Er hat drei Jahre lang kein einziges Gespräch mit «Iceman» geführt.

Es ging beim kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi mit Max Verstappen gegen Lewis Hamilton fast unter: «Iceman» Kimi Räikkönen bestritt sein letztes Formel-1-Rennen. Was Fans und Fahrerkollegen gleichermassen Eindruck macht: Kimi Matias Räikkönen ist ein Pilot, der sich vom Glanz und Glamour der Königsklasse nie hat verbiegen lassen; er ist sich selber treu geblieben, und seine knorrige Art ist über die Jahre Kult geworden.

Sein Freund Sebastian Vettel sagte: «Einige Leute behaupten immer, in der Formel 1 gebe es keine Typen mehr, aber Kimi ist ein Typ, und ich habe die Zeit an seiner Seite bei Ferrari in vollen Zügen genossen. Ich finde, Kimi ist einer der wenigen Fahrer, die sich nie verändert haben. Er war immer sehr offen. Kimi ist ein Mensch, mit dem man kein Problem haben kann. Wenn es eines gibt, dann kannst du sicher sein, dass die Schwierigkeiten von dir kommen, nicht von ihm.»

Auf die Frage, was Seb an Kimi am meisten vermissen werde, lachte Vettel: «Sein Schweigen.»

Damit sind wir perfekt beim Thema, denn McLaren-Fahrer Lando Norris hat nun Verblüffendes enthüllt. Der Engländer enthüllt, in drei gemeinsamen Formel-1-Jahren mit Kimi kein einziges Gespräch geführt zu haben!

Auf dem sehenswerten YouTube-Kanal Quadrant hat sich der Norris den Fragen der Fans gestellt, und ein Formel-1-Anhänger wollte dabei wissen, ob er eigentlich Kimi Räikkönen vermisse.

Lando Norris gibt dabei preis, dass es an 60 gemeinsamem GP-Wochenenden zwischen ihm und dem 21-fachen GP-Sieger kein einziges Gespräch gegeben habe! «Ich glaube nicht, dass ich je mehr als drei Worte zu ihm gesagt habe, so in der Art ‘Alles in Ordnung?’, wenn ich an ihm vorbeigegangen bin – was man halt so sagt zu jemandem, den man kennt und eben auch wieder nicht.»



«Ich vermisse Kimi zuzusehen und seine trockenen Interviews zu hören, diese ganz besondere Seite an ihm. Aber abgesehen davon war da nichts. Doch es gibt noch jede Menge anderer cooler Menschen in der Welt, und wir haben an Persönlichkeiten eine aufregende Startaufstellung.»





