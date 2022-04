Max Verstappen: Motor gerettet, kein Imola-Update

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärt, wieso fürs kommende GP-Wochenende in Imola kein Evo-Paket ans Auto kommt. Gute Nachricht: Der Australien-Motor kann weiter verwendet werden.

Grosser Preis der Emilia-Romagna in Imola – das bedeutet das erste Sprint-Wochenende der Formel 1 in dieser Saison. Und genau dies ist der Grund, wieso Red Bull Racing mit fast unverändertem Fahrzeug antreten wird, wie Christian Horner erklärt, Teamchef der viermaligen Sieger der Konstrukteurs-Meisterschaft.

Der Engländer sagte in einer Medienrunde: «Mit einem grossen Evo-Paket sollte keiner rechnen. Denn an einem Sprint-Wochenende, mit nur einem freien Training, bevor es bereits in die Qualifikation geht, hast du einfach fast keine Zeit, um neue Teile auszuprobieren. Da musst du dir schon sehr sicher sein, was du ans Auto packst.»

Aber so ganz ohne Neuheiten wird es doch nicht gehen, denn Horner sagt auch: «Wir befinden uns mitten in der Kennenlern- und Entwicklungsphase dieser Rennwagengeneration. Wir lernen ständig dazu über das Verhalten der Reifen im Zusammenspiel mit dem Wagen, und diese Lektionen fliessen dann in die Entwicklung des Autos ein. Ich glaube, inzwischen haben wir schon ein ziemlich gutes Bild darüber, in welche Richtung wir da gehen möchten.»

Max Verstappen ist in den ersten drei Rennen zwei Mal nicht ins Ziel gekommen: defekte Benzinpumpe in Bahrain, Benzinleck und kurzes Feuer in Australien. Gute Nachricht: Der in Melbourne verwendete Motor kann dank der schnellen Löschaktion des Niederländers weiterhin verwendet werden.





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0