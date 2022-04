Otmar Szafnauer (Alpine): So tickt Fernando Alonso

Im Februar hat Otmar Szafnauer bei Alpine die Arbeit als Teamchef aufgenommen. Der US-Amerikaner sagt, wo seine Mannschaft nach drei Wochenenden steht und wie er Fernando Alonso einschätzt.

Drei WM-Läufe 2022 sind gefahren, für Otmar Szafnauer heisst dies: Der erste Rennmonat als Teamchef von Alpine ist vorüber. Im Podcast F1 Nation hat der in Rumänien geborene US-Amerikaner darüber gesprochen, wie seine Eingewöhnungsphase bei den Franzosen verläuft. Der 57-Jährige findet: «Ich bin noch immer am Einschätzen, aber zum Glück haben wir ein konkurrenzfähiges Auto – und das hat mit meiner Rolle nichts zu tun. Dies geht auf die gute Arbeit der Mannschaft in den letzten zwei Jahren zurück.»

«Du spürst im ganzen Team die reiche Erfahrung, die Mannschaft aus Enstone ist schon ziemlich lange in der Vollgasbranche tätig. Wir haben einen guten Rennwagen und zwei prima Fahrer, aber was wir bislang nicht hatten, das ist ein wenig Rennglück. Aber das wird schon.»

Alpine kam in Bahrain auf den Rängen 7 (Esteban Ocon) und 9 (Fernando Alonso) ins Ziel, in Saudi-Arabien legte der Franzose Ocon mit Platz 6 nach, während Fernando Alonso wegen einer kaputten Wasserpumpe aufgeben musste. Erneut Rang 7 für Ocon in Australien, erneut Pech für Superstar Alonso – wegen eines Hydraulikdefekts. Der 32-fache GP-Sieger hätte in Dschidda und Melbourne vor Ocon ins Ziel kommen müssen.

Otmar Szafnauer sagt über den 40-jährigen Spanier: «Für ihn geht es nur um Leistungsfähigkeit, und kein Detail bleibt dabei unbeachtet. Er ist wie ich ein Motivator, und er ist rundweg brillant. Wir ticken ziemlich ähnlich: Wir nennen die Dinge beim Namen.»



«Wir hatten in Saudi-Arabien und Australien ein gutes Auto, und wir sollten auch in Imola stark sein. Wir werden in Italien einige Neuheiten am Wagen haben.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0