Italiener im Ferrari: Mick Schumacher als Hindernis

Mick Schumacher und Antonio Giovinazzi sind für die Formel-1-WM 2022 offiziell als Reservefahrer gemeldet. Gut möglich also, dass der Deutsche die Rückkehr eines Italieners in einen Ferrari verhindern würde.

Kurz vor Weihnachten 2021 stand fest: Ferrari nominiert als Reservepiloten für die GP-Saison 2022 den Deutschen Mick Schumacher und den Italiener Antonio Giovinazzi. Aber wer würde einsteigen, könnten Charles Leclerc oder Carlos Sainz wirklich nicht fahren? Schumacher oder Giovinazzi? Für den Italiener spricht, dass er mehr Formel-1-Läufe bestritten hat. Gegen ihn spricht, dass Ferrari nach seinen Einsätzen bei Alfa Romeo weiss: Der nächste GP-Sieger aus Italien ist Antonio nicht.

Und überhaupt: Ein Italiener im Ferrari, das ist in Italien so eine Sache. Tatsächlich hatten die Firmenverantwortlichen irgendwann kapituliert – die einheimischen Piloten erzeugten einfach einen zu hohen Erwartungsdruck. Wir müssen ziemlich weit zurückblättern, um siegreiche Italiener im berühmtesten Rennwagen der Welt zu finden.

Letzter Italiener im Ferrari am Start eines Grand Prix: Giancarlo Fisichella in Abu Dhabi 2009, als Nachfolger des glücklosen Luca Badoer. Beide waren Reservisten für Felipe Massa nach dessen Horror-Unfall in Ungarn. Und beide waren eine Notlösung: Denn eigentlich hätte Michael Schumacher im Wagen sitzen sollen, doch die Ärzte rieten Schumi nach einer Motorradverletzung vom Start ab.

Vor Badoer und Fisichella finden wir in Imola 1994 Nicola Larini im Ferrari. Er wurde im Todesrennen von Ayrton Senna Zweiter, auch er als Reservist, für den verletzten Jean Alesi. Es war auch Larini, der den vorderhand letzten italienischen Stammfahrer von Ferrari ablöste, Ivan Capelli 1993. Dessen Auto war so schlecht, dass die Karriere des ruhigen Ivan im Grunde ruiniert war.

Der letzte Italiener, der eine komplette Saison für Ferrari fuhr: Michele Alboreto 1988.



Der letzte Italiener, der für Ferrari gewann: Michele Alboreto 1985 (auf dem Nürburgring).



Der letzte Italiener, der in einem Ferrari in Monza gewann: Ludovico Scarfiotti 1966. Es war der einzige Formel-1-Sieg von Scarfiotti.



In Imola konnten nur zwei Italiener siegen, aber keiner davon sass in einem Ferrari: 1985 gewann Elio den Angelis im Lotus, 1990 Riccardo Patrese im Williams.



Der letzte Italiener, der für Ferrari einen WM-Titel gewann: Alberto Ascari 1953.



Die goldenen Stunden für italienische Formel-1-Fans liegen schmerzlich weit zurück: Die einzigen beiden Weltmeister aus Italien – Nino Farina und Alberto Ascari in den 1950er Jahren, gewissermassen in der Steinzeit der Formel 1. Der vorderhand letzte italienische GP-Sieger – Giancarlo Fisichella in Malaysia 2006.





Italienische Ferrari-Piloten in der Formel-1-WM

1950: Luigi Villoresi, Alberto Ascari, Dorino Serafini

1951: Villoresi, Ascari, Piero Taruffi

1952: Giuseppe Farina, Taruffi, Ascari, Villoresi

1953: Ascari, Farina, Villoresi, Umberto Maglioli, Piero Carini

1954: Farina, Maglioli, Taruffi, Ascari

1955: Maglioli, Farina, Taruffi, Villoresi, Eugenio Castellotti

1956: Castellotti, Luigi Musso

1957: Musso, Castellotti, Cesare Perdisa

1958: Musso

1961: Giancarlo Baghetti

1962: Baghetti, Lorenzo Bandini

1963: Bandini, Ludovico Scarfiotti

1964: Bandini, Scarfiotti

1965: Bandini, Scarfiotti, Nino Vaccarella

1966: Bandini, Scarfiotti

1967: Bandini, Scarfiotti

1968: Andrea de Adamich

1969: Ernesto Brambilla

1970: Ignazio Giunti

1972: Nanni Galli, Arturo Merzario

1973: Merzario

1984: Michele Alboreto

1985: Alboreto

1986: Alboreto

1987: Alboreto

1988: Alboreto

1991: Gianni Morbidelli

1992: Ivan Capelli

1994: Nicola Larini

2009: Luca Badoer, Giancarlo Fisichella