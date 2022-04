Formel 1 mit Audi und Porsche: Teamchefs haben Sorgen

Für die Königsklasse wäre die Formel-1-Rückkehr von Porsche und der F1-Einstieg von Audi eine sensationelle Sache. Aber GP-Teamchefs wie Laurent Rossi (Alpine) sehen das mit gemischten Gefühlen.

Seit 7. April steht fest: Porsche und Audi dürfen ihre Formel-1-Planung fortsetzen, Vorstand und Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns haben dazu grünes Licht gegeben. Gerüchte gab es immer wieder, aber die Chancen stehen gut, dass die beiden deutschen Premium-Marken 2026 am Start stehen werden, mit hochwertigen Partnern.

Die Konkurrenz steht dem Formel-1-Engagement der Deutschen skeptisch gegenüber, denn noch gibt es im Reglement viel Feinarbeit zu leisten. So wird ein Kostendeckel für die Motorenhersteller kommen, wobei neue Hersteller mehr Spielraum erhalten sollen – sie dürfen mehr Geld investieren und länger auf den Prüfständen testen.

Was die heutigen Formel-1-Motorenhersteller besonders argwöhnisch sehen: eine mögliche Kooperation zwischen Porsche und Red Bull Powertrains. Denn die Konkurrenz von Mercedes, Ferrari und Renault stellt die Frage in den Raum, ob RBP bei einer Zusammenarbeit mit Porsche als neuer Hersteller eingestuft werden kann.

Alpine-CEO Laurent Rossi: «Grundsätzlich wäre es für den Sport sehr gut, wenn Volkswagen mit diesen zwei Marken einsteigen würde. Aber wir dürfen da einige Dinge nicht ausser Acht lassen.»

«Wenn die Deutschen als Werks-Rennstall auftreten, was kommt dann wirklich von Porsche, was von Audi, was von Red Bull? Bekommen sie eine Sonderbehandlung oder nicht? Wird der Sport davon profitieren oder darunter leiden?» Auch Toto Wolff von Mercedes-Benz und Mattia Binotto von Ferrari haben ähnliche Aussagen gemacht.



Rossi meint weiter: «Wenn wir neue Hersteller begünstigen, müssen wir sicherstellen, dass die bisherigen nicht benachteiligen. Ich schätze, die anderen Firmen haben die gleichen Bedenken wie wir, die wir in den letzten Jahrzehnten sehr viel Geld in den Sport gepumpt haben. Es kann nicht sein, dass für jemanden der rote Teppich ausgerollt wird und die dann einen Vorteil erhalten. Das würde unser Geschäftsmodell beeinträchtigen und Jobs gefährden.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0