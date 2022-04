Felipe Massa zu Ferrari: «Das macht Leclerc richtig»

Der Brasilianer Felipe Massa (40) ist einer der vielen früheren Formel-1-Piloten, die in Imola das Geschehen vor Ort verfolgen. Der elffache GP-Sieger sagt: «Charles Leclerc ist auf einem guten Weg.»

Keiner muss Felipe Massa erklären, wie die Tifosi ticken: Von 2006 bis 2013 ist der Brasilianer für Ferrari in der Formel 1 angetreten, er hat elf Mal gewonnen und den WM-Titel 2008 gegen Lewis Hamilton nur knapp verpasst.

Der 269-fache GP-Teilnehmer wird in der tollen Atmosphäre des Autodromo Enzo e Dino Ferrari in der Emilia-Romagna wieder zum Fan, er filmt die Formel-1-Renner mit seinem Handy wie sie auf die Bahn gehen, er gibt bereitwillig Interviews.

Zum kommenden WM-Lauf meint Massa: «Imola ist das Zuhause von Ferrari, damit automatisch das Zuhause jedes Ferrari-Piloten. Ich durfte acht Jahre lang in Rot antreten, und wenn du im Ferrari vor den Tifosi antrittst, dann ist das unvergesslich.»

«Ich bin hier nur ein Rennen gefahren, das war 2006. Damals habe ich einen Podestplatz als Vierter knapp verpasst, in meiner ersten Saison mit Ferrari. Davor bin ich auch im Imola gefahren, für Sauber. Ich habe mich sehr gefreut, als klar war, dass die Formel 1 nach Imola zurückkehrt.»

«Klar ist das für Ferrari ein überaus wichtiges Rennen. Leclerc und Sainz haben in diesem Jahr ein überaus konkurrenzfähiges Auto, das ist nicht nur für sie wichtig, sondern für die ganze Formel 1.»



«Imola ist ein technischer Kurs, mit einer Reihe von anspruchsvollen Kurven – wie etwa die Variante Alta, auch das Anbremsen der Rivazza ist knifflig. Mit dem Umbau hat sich bei Start und Ziel eine bessere Chance ergeben, sich auf einen Gegner werfen zu können, zuvor war Überholen hier fast unmöglich. Aber auch mit den neuen Autos ist es nicht leicht, in den schwierigen Kurven am Gegner dran zu bleiben.»



Gefällt Massa eigentlich das Sprint-Format der Formel 1? «Ja, denn mit diesem Wochenend-Ablauf geht es jeden Tag um etwas – am Freitag die Qualifikation, am Samstag der Sprint, am Sonntag der Grand Prix. Die Fahrer und Techniker müssen sich auf diesen forschen Rhythmus einstellen. Ich finde es auch gut, dass 2022 beim Sprint mehr Punkte zu erobern sind.»



«Allerdings müssen die Fahrer abschätzen, wie viel Risiko sie eingehen sollen. Letztlich ist es besser, vielleicht einen Rang preiszugeben als etwas mit der Brechstange zu versuchen und deshalb vielleicht ans Ende der GP-Startaufstellung zu fallen. Charles fährt in diesem Jahr sehr gut, er macht so gut wie keine Fehler, er ist auf gutem Weg.»



Kann Ferrari in diesem Jahr Weltmeister werden? Felipe Massa: «Ja, auf jeden Fall.»





Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out: Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)





WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0