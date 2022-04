Regen in Imola, gnadenlose Strafe für Alfa Romeo

Der Finne Valtteri Bottas fuhr im Imola-Sprint zu einem starken siebten Platz. Für den Guanyu Zhou lief es nicht so gut: Kollision mit Gasly, Mauerkuss, Strafe der FIA. Seit 12.00 Uhr regnet es wieder in Imola!

Das Wichtigste zuerst: Nach einem freundlichen Morgen hat ein Wolkenbruch um 12.00 Uhr das Autodromo Enzo e Dino Ferrari samt 100.000 Fans nass gemacht. Es folgte Nieselregen aus bleigrauem Himmel, bei nur 12 Grad Lufttemperatur, seit 12.50 Uhr schüttet es wie aus Kübeln. Schwer vorstellbar, dass die Piste bis zum GP-Start um 15.00 Uhr trocken sein wird, selbst wenn es bald aufhören sollte zu regnen.

Gemischte Gefühle bei Alfa Romeo: Valtteri Bottas hat das Punktekonto der Rotweissen um zwei Zähler erweitert, dank einer eindrucksvollen Fahrt zum siebten Platz im Imola-Sprint.

Der Chinese Guanyu Zhou legte sich mit AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly an, nach der Berührung der zwei Autos kreiselte der Alfa Romeo von der Bahn und schlug in die Mauer ein. Später kam dicke Post von der FIA: Verletzung der Parc fermé-Regeln, Start aus der Boxengasse zum Emilia-Romagna-GP!

Die FIA-Rennkommissare Nish Shetty (Singapur), Felix Holter (Deutschland), Mika Salo (Finnland) und Paolo Longoni (Italien) begründen das so: «Bei der Reparatur des Fahrzeugs mit der Nummer 24 im Anschluss an den Sprint ist festgestellt worden, dass es zu einem Verstoss gegen Artikel 40.6 des Sportlichen Reglements gekommen ist: Das verwendete Auto ist nicht innerhalb von zwei Stunden nach dem Sprint für die Versiegelung durch die FIA vorbereitet worden. Darüber hinaus liegt ein Verstoss gegen Artikel 40.9 vor, da unter Parc fermé-Verhältnissen unbeaufsichtigt weiter am Auto gearbeitet worden ist.»

«Alfa Romeo hat eingeräumt, Änderungen am Fahrzeug vorgenommen zu haben. Da jedoch diese Arbeiten unter fehlender Beaufsichtigung eines FIA-Offiziellen durchgeführt worden sind, muss die Schlussfolgerung gemacht werden, dass am Fahrzeug unter Parc fermé-Bedingungen verbotenerweise gearbeitet worden ist.»



Die entsprechende Strafe ist im Reglement verankert und gnadenlos – Start aus der Boxengasse.



Für den 22-jährigen Zhou ändert sich freilich wenig: Der Ausfall im Sprint hätte Startplatz 20 bedeutet, also war er auch vor der Strafe bereits Letzter.





Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out: Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)





WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0