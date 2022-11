Live-Ticker WM-Finale: Wer siegt beim Vettel-Adieu? 20.11.2022 - 13:13 Von Mathias Brunner

© LAT Max Verstappen

Formel-1-WM-Finale in Abu Dhabi: Max Verstappen jagt seinen dritten Sieg in Folge auf dem Yas Marina Circuit, aber er will seinem Red Bull Racing-Teamgefährten zu WM-Schlussrang 2 verhelfen.