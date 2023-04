Günther Steiner: «Jeder will mit Ricciardo sprechen»

Günther Steiner war einer von vielen Teamchefs, die im vergangenen Jahr Gespräche mit Daniel Ricciardo über eine mögliche Verpflichtung führten. Der Südtiroler ist sich sicher: Das Interesse am Australier bleibt gross.

Als klar wurde, dass sich die Gerüchte über die vorzeitige McLaren-Vertragsauflösung von Daniel Ricciardo wahr waren, klopften einige Teamverantwortliche beim Australier an, der schliesslich die Reservistenrolle bei seinem früheren Brötchengeber Red Bull Racing übernahm. Einer davon war auch Günther Steiner.

Doch aus der Verpflichtung und damit aus dem Verbleib von Ricciardo in der Formel-1-Startaufstellung wurde nichts, und das lag – wie die jüngste Staffel der Netflix-Doku «Drive to Survive» zeigt – nicht zuletzt an den stolzen Gehaltsvorstellungen des achtfachen GP-Siegers.

Dennoch ist sich Steiner sicher, dass der 33-Jährige aus Perth auch nach seinem Jahr auf der Ersatzbank zu den begehrten Kandidaten für ein Formel-1-Cockpit gehört. «Es ist noch etwas früh, um über mögliche Fahrer-Wechsel im nächsten Jahr zu sprechen», erklärte er im Fahrerlager von Melbourne.

Und der 57-Jährige betont: «Sicherlich will jeder nach seiner einjährigen Auszeit mit ihm reden. Nun weiss er vielleicht, was er tun will und ist für alle in der Formel 1 interessant.» Er selbst wolle erst einmal sehen, wie es mit seinen Fahrern Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen laufe. «Ich werde zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht mit Daniel sprechen, aber ich kann nichts versprechen, wenn unsere Jungs einen guten Job machen.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1