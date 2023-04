Ferrari kämpft: Einspruch gegen Strafe von Sainz

Carlos Sainz ist nach einer umstrittenen Strafe in Australien aus den Punkten gefallen. Ferrari will nun, dass der Fall noch einmal neu geprüft wird.

Carlos Sainz war bedient, der Spanier war stinksauer, traurig und enttäuscht, und das alles gleichzeitig. «Ich möchte ehrlich gesagt nicht darüber reden, denn ich bin zu verärgert und enttäuscht und würde Dinge sagen, die nicht gut sind», sagte er nach dem Australien-GP, bei dem er nur Zwölfter wurde, nachdem er eine Fünf-Sekunden-Strafe kassierte.

«Das ist die ungerechteste Strafe, die ich in meinem Leben gesehen habe und ich denke, dass ich sie nicht verdiene», so Sainz.

Und gegen diese Strafe geht Ferrari nun vor, wie Teamchef Fred Vasseur bestätigte. Der Rennstall hat eine Neuüberprüfung beantragt. Details wollte er keine preisgeben, aber «das Einzige, was ich zu sagen habe, ist, dass es bei Gasly/Ocon und natürlich Sargeant/De Vries in Kurve 1 nicht die gleiche Reaktion der Kommissare gab. Aber ich möchte mich nicht dazu äußern.»

Was war genau passiert? Nach dem zweiten Neustart war Sainz mit dem Aston Martin von Fernando Alonso kollidiert, wofür er die Strafe kassierte. Das Rennen wurde nach einem weiteren Zwischenfall erneut abgebrochen und die ursprüngliche Reihenfolge wiederhergestellt, doch da das Rennen dann hinter dem Safety-Car beendet wurde, fiel Sainz durch die zusätzlichen Sekunden vom vierten Platz auf die zwölfte Position zurück.

«Das Verfahren sieht so aus, dass sie zunächst unsere Petition prüfen werden, um zu sehen, ob sie den Fall wieder aufnehmen können», sagte Vasseur. «Und dann werden wir etwas später eine zweite Anhörung haben, mit denselben Kommissaren oder den Kommissaren des nächsten Meetings, über die Entscheidung selbst.»

Was Ferrari nun macht, ist das gleiche, was Aston Martin in Saudi-Arabien nach der Strafe gegen Fernando Alonso getan hat. Die Neuüberprüfung wurde angenommen und der Spanier erhielt seinen Podestplatz zurück.

Was sich Vasseur erhofft: Eine «offene Diskussion» mit den Rennkommissaren, «auch zum Wohle des Sports, um diese Art von Entscheidung zu vermeiden, wenn man drei Fälle in der gleichen Kurve hat, aber nicht die gleiche Entscheidung», so der Franzose.

«Die größte Enttäuschung für Carlos, und das konnte man im Funk hören, war, dass er keine Anhörung bekommen hat, weil der Fall sehr speziell war. Es wäre sinnvoll gewesen, die Anhörung durchzuführen, bevor die Fünf-Sekunden-Strafe verhängt wurde», so Vasseur.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1