Toto Wolff: So echt ist der Speed von Lewis Hamilton

​Lewis Hamilton im zweiten Training zum Grand Prix von Monaco Zweitschnellster – huch, was ist denn nun los? Teamchef Toto Wolff ordnet die Platzierung ein und dämpft die Erwartungen der Fans.

George Russell fährt in den Strassen von Monte Carlo mit dem einzigen neuen Frontflügel, den Mercedes ins Fürstentum gebracht hat, aber der schnellere Stern-Fahrer am Freitag ist Lewis Hamilton.

Rang 2 von Hamilton, hinter Charles Leclerc im Ferrari, das lässt die Fans träumen. Aber Mercedes-Teamchef Toto Wolff macht den Fans keine Illusionen: «Auf eine Runde ist der Wagen gut, im Dauerlauf hingegen läuft es nicht so berauschend. Nach sechs oder sieben Runden bauen die Vorderreifen ab.»

«Und wenn du hier nicht mehr richtig einlenken kannst, dann wird der Sonntag ziemlich grimmig. Wir werden bei der Abstimmung einen Kompromiss eingehen müssen.»

Allein: Speed auf eine schnelle Runde schenken Fahrer und Techniker ungern her, wo doch die Quali und die Position auf der Bahn in Monaco so wichtig sind.



Toto Wolff weiss das, ihm ist aber auch klar, dass Mercedes keine Wahl haben wird. Der Wiener meint: «Es wird sich dann zeigen, wie sehr uns dieser Kompromiss schmerzen wird.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356