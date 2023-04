Tost: Neben Verstappen ist jeder die Nummer zwei

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost glaubt, dass Yuki Tsunoda noch ein wenig Zeit braucht, um bereit für Red Bull Racing zu sein. Dort wäre er sowieso nur die Nummer zwei.

Yuki Tsunoda ist in seiner dritten Formel-1-Saison. Damit hätte er die Mindestjahre laut Franz Tost absolviert. Der Teamchef von AlphaTauri findet, dass ein Fahrer mindestens drei Jahre in der Königsklasse benötigt. Bei Tsunoda ist es sogar noch ein Jahr mehr, glaubt der Österreicher,

«Yuki ist auf einem sehr guten Weg. Er hat sich in jeder Beziehung verbessert. Auch technisch und in der Arbeit mit den Ingenieuren», sagte Tost bei Sport1. «Aber ich denke, 2024 sollte er noch einmal bei AlphaTauri fahren. 2025 sehe ich ihn dann endgültig bereit für Red Bull.»

Klar ist aber, dass Tsunoda dort nur die Nummer zwei sein wird. «Neben Max wird jeder die Nummer zwei sein. Er ist im Moment der schnellste und beste Fahrer. Wenn du dann Zweiter wirst, hast du schon gewonnen. Zumindest an Erfahrung», lachte Tost.

Tatsächlich konnte bislang kein Teamkollege dem Niederländer konstant und über einen längeren Zeitraum das Wasser reichen. Am ehesten noch Daniel Ricciardo, doch der Australier «flüchtete» 2019 zu Renault. Aktuell kommt auch Sergio Pérez nicht an dem Titelverteidiger vorbei.

Was macht Verstappen so stark? «Er hat eine sensationelle Ausbildung genossen – angefangen bei seinen Eltern, die beide auch Rennen gefahren sind und Max früh ins Kart gesetzt haben. Sein Vater Jos hat jedes Detail für Max vorbereitet, aber Max hat auch umgesetzt», so Tost.

Tost weiter_ «Dazu kommt: Er hat bei all seinem Talent und extrem hohen fahrerischen Niveau auch die notwendige mentale Stärke. Er hat alles, was ein Champion braucht. So wie Fangio, Senna, Prost, Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton.»

Die seien alle gleich gestrickt, so Tost. Soll heißen: «Neben dem Supertalent und dem Gefühl für die Kurvengeschwindigkeit haben sie noch eins gemein: Die totale Fokussiertheit auf ihren Sport und den Egoismus sich durchzusetzen. Dazu gehört auch, ein Team zu nerven. Einen Fahrer, der nie aufmuckt, kann man vergessen.»

