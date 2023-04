Carlos Sainz: «Derzeit sind wir sehr eingeschränkt»

Ferrari hat in Melbourne ein Rennen zum Vergessen erlebt: Charles Leclerc fiel schon in der ersten Runde aus, Carlos Sainz purzelte wegen seiner Zeitstrafe aus den Punkten. Der Spanier hofft nun auf baldige Besserung.

Nachdem Carlos Sainz für seine Kollision mit Fernando Alonso mit einer 5-sec-Strafe belegt worden war, ging er im dritten Saisonrennen der Formel 1 leer aus. Der Spanier machte kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung und sprach von einer ungerechten Strafe. Obwohl er derzeit den fünften WM-Rang belegt und sein Teamkollege Charles Leclerc gar nur WM-Zehnter ist, sieht er den diesjährigen Ferrari aber als eine Verbesserung an.

In Melbourne erklärte der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende selbstkritisch: «Das Auto fühlt sich besonders in den Rennen etwas besser an als der Vorgänger. Mir bereitet nichts besonderes Mühe beim Fahren, ich habe einfach noch keine gute Quali-Runden hinbekommen. Da habe ich bisher keinen guten Job gemacht.»

«In den Rennen habe ich etwa das rausgeholt, wozu das Auto derzeit in der Lage ist – und das ist nicht viel», redete Sainz aber auch mit Blick auf die Möglichkeiten seines Dienstwagens Klartext. «Mal schauen, ob die Upgrades unsere Möglichkeiten in den Rennen verbessern, denn derzeit sind wir sehr eingeschränkt.»

«Wir können uns nicht lange mit einem Gegner anlegen, denn in der verwirbelten Luft ist das Auto schwer zu fahren. Auch werden die Reifen stark gefordert, deshalb können wir nicht zu viel Druck machen, wenn wir an einem Kontrahenten vorbei wollen. Das führt dazu, dass wir im Rennen feststecken. Aber wir kennen unsere Schwächen und können diese hoffentlich ausmerzen», fügte der 28-Jährige aus Madrid an.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1