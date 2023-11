Las Vegas Strip Circuit: Eröffnung mit Weltstars

​Ohne grosses Tamtam geht es nicht in der Glitzerstadt Las Vegas, schon gar nicht am Las Vegas Strip Circuit: Weltstars wie Kylie Minogue oder John Legend brachten das Publikum zum Kochen.

Für die jüngeren Formel-1-Fans ist Las Vegas eine aufregende Neuheit im GP-Programm, dabei gab es hier einen WM-Lauf schon 1981/1982. Allerdings wird diese Peinlichkeit auf dem Parkplatz des Caesars Palace-Hotel gerne unter den Teppich gekehrt. Schon damals war klar: Das sollten die Formel 1 und Las Vegas besser können.

Aber Formel-1-CEO Stefano Domenicali und Greg Maffei, Geschäftsleiter von F1-Rechtebesitzer Liberty Media, wollen nicht einfach besser, sie suchen den Superlativ. Domenicali: «Die Formel 1 wird mit dem Rennen in Las Vegas ein Ausrufezeichen setzen. Wir glauben, wir zeigen hier die grösste Show der Welt.»

Maffei ergänzt: «Wir sehen Las Vegas und die Formel 1 als perfekte Verbindung von Speed und Glamour sowie als einzigartige Gelegenheit. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, zusammen mit der Firma Live Nation als Promoter aufzutreten. Das Potential der Formel 1 in den USA ist enorm, und der Las Vegas-GP wird den Sport auf ein neues Niveau heben.»

Die Pistenführung ist der Knaller, mit bis zu 340 km/h rasen die Formel-1-Fahrer vorbei an einigen der tollsten Sehenswürdigkeiten, die Las Vegas zu bieten hat.



Also auf dem Strip vorbei am Caesars Palace, vorbei am berühmten Bellagio-Brunnen und dem Eiffel-Turm, auf der Höhe des Cosmopolitan Casinos geht es links in die East Harmon Avenue. Von dort dann erneut links, bei Start und Ziel nun Richtung Norden, vorbei an der atemberaubenden Unterhaltungs-Arena MSG Sphere, entlang der Sands Avenue, dann vorbei am Venetian-Hotel und auf Höhe des Wynn Las Vegas wieder in den Strip.



Das hatte es so noch nie gegeben: Liberty Media liess sich Land und Bau der (natürlich weltweit längsten) Formel-1-Boxenanlage rund 250 Millionen US-Dollar kosten.



Klar muss da auch eine Eröffnung gleich ein Knaller sein. Als Stargast liess die Formel 1 die Australierin Kylie Minogue auftreten, die hier in Las Vegas vom Casino-Hotel Venetian von November 2023 bis Mai 2024 engagiert worden ist.



Die Eröffnungszeremonie hatte es in sich: Neben einer Laser- und Drohnen-Show und vor einem gewaltigen Feuerwerk gab es alles, was das Musikherz begehrt – Rock von 30 Seconds to Mars, der Band von Schauspieler Jared Leto, Country von Keith Urban, Pop mit Kylie Minogue, Rock mit Journey, pumpende Beats von DJ Steve Aoki, als Draufgabe John Legend.



Danach wurden die Fahrer der zehn Rennställe einzeln vorgestellt, zu diesem Zeitpunkt hielt es niemanden mehr auf den Sitzen.



Alle diese Künstler werden im Laufe des Wochenendes auf verschiedenen Bühnen an der Strecke auftreten.



Las Vegas ist Show-Profi, und die Eröffnungsfeier hat gezeigt wieso.