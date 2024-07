Ralf Schumacher über Audi: «Keinen Gefallen getan»

Das Sauber-Team, das ab 2026 als Audi-Werksteam antreten wird, hat einen neuen Mann an der Spitze: Mattia Binotto übernimmt das Zepter von Andi Seidl und Oliver Hoffmann. Ralf Schumacher bewertet den Wechsel.

Vor dem Start des Spa-Rennwochenendes hat Audi eine grosse Veränderung an der Spitze des Sauber-Teams verkündet. Statt des bisherigen CEO Andi Seidl ist nun der ehemalige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto der Leiter des Rennstalls, der ab 2026 als Audi-Werksteam in der Formel 1 antreten wird. Auch der bisherige Verwaltungsratsvorsitzende Oliver Hoffmann musste gehen.

Zwischen Seidl und Hoffmann war ein Machtkampf entbrannt, denn Letzterer mischte sich immer mehr in die operative Leitung des Formel-1-Projekts ein, für die eigentlich Seidl verantwortlich war. Dabei hätte Hoffmann eigentlich eher eine Kontrollfunktion übernehmen müssen. Doch dieser wollte Seidl von seinem Posten verdrängen, er erschwerte die Arbeit des Passauers, der vor dem Wechsel von Sauber bereits bewiesen hat, dass er weiss, wie man Motorsport-Projekte in die Erfolgsspur lenkt.

Der frühere Rennfahrer und heutige Sky-TV-Experte Ralf Schumacher sagt zur Entscheidung von Audi: «Es ist ein sehr grosser Knall. Man hat ja sowieso in letzter Zeit schon viel gehört, dann ist einiges erstmal ins Stocken und ins Wanken geraten. Bis dann irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen wurde, dass Audi das doch durchzieht. Jetzt schon vor dem Anfang die Personalie zu tauschen, ist interessant. Ich bin gespannt. Es ist Audi zumindest gelungen, mit Mattia Binotto einen erfahrenen Mann zu holen - was wichtig ist.»

«Es ist allerdings nichts Gutes, wenn man in der Formel 1 ständige Personalwechsel in der Führungsebene hat. Denn das ist kein Konzern, sondern ein Formel-1-Team», mahnt der Deutsche gleichzeitig. Und er betont auch: «Die Urentscheidung, Seidl zu holen, wurde getroffen, als da ein anderer Vorstandsvorsitzender war. Und wie das so ist, man holt sich natürlich die Leute, die man kennt. Man will sich ein eigenes Umfeld schaffen.»

«Und da gab es offensichtlich auch Spannungen. Hoffmann, der jetzt ja auch gehen muss, hat intern versucht, Seidl zu vertreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kampf dazu geführt hat, dass man die Entscheidung getroffen hat», vermutet Schumacher, der sich sicher ist: «Mattia Binotto ist sicher einer, der einen guten Job machen kann. Aber es ist eine Riesenaufgabe. Er hat auch einen ganz anderen Führungsstil und meiner Ansicht nach ist Seidl der bessere Mann, wenn es darum geht, ein Team von der Pike an aufzubauen. Da hat man sich aus meiner Sicht bei Audi keinen gefallen getan.»

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0