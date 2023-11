Lando Norris: «War nie ein Fan von Eröffnungsshows»

Das Rennwochenende in Las Vegas wird als die grösste Sport-Show der Welt präsentiert und das gefällt nicht jedem Formel-1-Piloten: Lando Norris zeigt wenig begeistert vom Trubel neben der Rennstrecke.

Formel-1-Champion Max Verstappen liefert Wochenende für Wochenende eine grandiose Darbietung seines Könnens ab, doch wenn es darum geht, auf einer Bühne zu stehen und das Publikum zu unterhalten, ist der Red Bull Racing-Star mit deutlich weniger Begeisterung dabei. In Las Vegas erklärte er gewohnt unverblümt, er fühle sich bei Veranstaltungen wie der Eröffnungsshow wie ein Clown und mit seiner Haltung zu diesen Auftritten ausserhalb des Cockpits ist der Niederländer nicht alleine.

So deutlich wie Max Verstappen kritisiert McLaren-Star Lando Norris die Show-Elemente in Las Vegas nicht, er betont aber: «Die Show ist definitiv grösser als noch vor ein paar Jahren. Aber ehrlich gesagt will ich nur hierher kommen und im Auto Gas geben. Ich war nie ein grosser Fan von Eröffnungsshows, wie wir sie hier erlebt haben. Das bereitet mir nicht viel Freude.»

«Klar, es gehört dazu, und ich will mich auch gar nicht darüber beschweren», räumt der 24-jährige Brite ein. «Aber ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich gerne am Steuer sitze und Rennen fahre. Ich war noch nie der Typ, der diese Show-Elemente sehr geniesst. Aber wie gesagt, ich schätze, das gehört zum Business dazu.»

Auch bei der Frage, wie besonders sich das Rennwochenende in Las Vegas anfühlt, fällt Norris’ Antwort wenig euphorisch aus: «Ich schätze, es fühlt sich schon etwas anders an, weil es ein Nachtrennen ist und auch wegen des ganzen Glamours. Aber für uns ist es einfach eines von vielen Rennwochenenden. Ich fokussiere mich auf meine Arbeit und darauf, mich gut auf das Rennen vorzubereiten.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12