Uwe Frumolt verstorben, Gründungsmitglied ONS-Staffel

​Tragische Duplizität der Ereignisse: Bereits zweieinhalb Wochen vor Herbert Linges Tod ist auch dessen Nachfolger Uwe Frumolt als ehemaliger Chef der DMSB-Rettungsstaffel verstorben.

Mit Uwe Frumolt (73) und Herbert Linge (95) verlor die 1972 gegründete segensreiche Einrichtung zur schnellen Rettung verunfallter Rennfahrer innerhalb weniger Tage ihre beiden ersten Leiter und zugleich auch Gründungs-Mitglieder.

Frumolt hatte die Leitung der Staffel-Flotte 1988 von Herbert Linge übernommen. 2015 schied er aus, danach rückte Nils Wittig bis zu seiner Berufung 2022 als F1-Rennleiter an die Spitze der Staffel. Aktuell liegt die Führung in den Händen einer Doppelspitze mit Christian Vormann und Thomas Brost.

Heute zählt die ONS/DMSB-Staffel, deren Präsenz bei jeder Motorsport-Veranstaltung in Deutschland längst Pflicht ist, etwa 135 Mitglieder. Die rund 40 Staffel-Fahrzeuge sind auf vier Depots am Nürburgring, in Hockenheim und Oscherleben sowie am Sachsenring verteilt.

Erst 2022 hatte die ONS/DMSB-Rettungsstaffel ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Erster Einsatz mit einem umgerüsteten Porsche 914/6 war Anfang April 1972 beim Formel 2-EM-Lauf in Hockenheim mit Herbert Linge und Rennarzt Dr. Eddie Rothenfelder.