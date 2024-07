Sainz-Zukunft: Wie wirkt sich Binotto-Comeback aus?

Carlos Sainz kennt Mattia Binotto aus den gemeinsamen Ferrari-Tagen gut. In Belgien verriet der Spanier, wie sich die Audi-Verpflichtung des Italieners auf seine Entscheidung über seine eigene GP-Zukunft auswirkt.

Carlos Sainz hatte in Ungarn die bessere Ausgangslage als sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. Denn der Spanier durfte von Startplatz 4 losfahren, während der Monegasse von Position 6 startete. Im Ziel lag der Monaco-Heimsieger aber als Vierter vor Sainz, der als Sechster ins Ziel kam.

Der Rennfahrer aus Madrid sprach hinterher von einem harten Rennen, und das aus gutem Grund, denn nachdem er beim Start nicht gut weggekommen war, musste er sich auf dem überholfeindlichen Kurs wieder nach vorne kämpfen. «Im letzten Stint konnte ich etwas mehr Druck machen»; tröstete er sich.

Und mit Blick auf das anstehende Rennen in Belgien erklärte der 29-Jährige: «Das ist eine ganz andere Strecke und wir müssen bestimmen, wie wir das Rennen angehen wollen, um vor der Sommerpause noch ein gutes Ergebnis einzufahren.»

Auch in der Pressekonferenz am Circuit de Spa-Francorchamps betonte Sainz: «Die Streckencharakteristik hier gleicht mehr Silverstone, während der Hungaroring eher wie die Piste in Barcelona ist. In Ungarn waren wir etwas besser, ich bin gespannt, ob wir auch hier eine bessere Performance zeigen und näher an die Spitze herankommen können, an der wir nun zwei Teams haben. Denn es ist klar, dass McLaren und Red Bull Racing zwei bis drei Zehntel schneller sind, wenn sie aufdrehen.»

Natürlich wurde Sainz auch auf die Audi-Verpflichtung des früheren Ferrari-Teamchefs Mattia Binotto angesprochen, der die Spitzenposition im Sauber-Rennstall übernimmt. «Das ist sicher positiv für das Team, denn er hat bei Ferrari wertvolle Erfahrung gesammelt. Er weiss, was es braucht, um ein Team aufzubauen und ich wünsche ihm selbstverständlich nur das Beste.»

Die Entscheidung über seine eigene Zukunft beeinflusse die Personalentscheidung aber nicht, beteuerte der Ferrari-Abschiedskandidat: «Wir diskutieren immer noch darüber und analysieren sehr genau, was auf dem Fahrer- und dem Team-Markt passiert. Da ändert sich die Situation ja auch kontinuierlich. Ich lasse mir auf jeden Fall Zeit, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen.»

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0