David Coulthard: Mit Schnaps auf die Pole Position

Die Formel 1 war früher anders. Das galt auch für die 1990er-Jahre. David Coulthard verdeutlicht das mit einer Anekdote, die er kürzlich im Podcast «Formula For Success» erzählte.

Demnach hatte er vor dem Qualifying zum Großen Preis von Italien 1995 Alkohol getrunken. Dabei wurde Coulthard, wie er erzählte, von Gerhard Berger, Niki Lauda und Formel-1-Caterer Karl-Heinz Zimmermann hereingelegt.

«Ihr habt mich zur Seite genommen und mir eingeredet, dass es in Monza Tradition ist, vor dem Qualifying einen Schnaps zu trinken», erinnerte sich Coulthard und sagte in Richtung Berger: «Ich war ein junger, leicht zu beeindruckender Fahrer und du warst ein Grand-Prix-Sieger.»

«Natürlich habt ihr das arrangiert und ich wollte nicht nein sagen. Also brachten sie drei kleine Gläser, die wie Schnaps aussahen», so Coulthard weiter. Er glaubt, dass in den anderen Gläsern Wasser war und nur er Schnaps getrunken hat.

«Das ist etwa eine halbe Stunde vor dem Qualifying. Ich nehme den Schnaps, fahre [danach] raus und hole die Pole-Position!» Es war die zweite seiner Karriere.

Berger erwidert darauf übrigens ganz trocken: «Ich habe vor der Qualifikation immer getrunken: einen Amaretto und dann einen Espresso.»

Die Pole brachte Coulthard, damals im Williams am Start, übrigens nichts. Er schied mit einem technischen Defekt vorzeitig aus.