Steiners legendäre Sprüche: «Das größte Stück Sch...»

Günther Steiner hat sich mit seiner offenen Art nicht nur Freunde gemacht. Dafür hatte er eine Menge Fans, die seine Direktheit geschätzt haben. Wir haben ein paar seiner Sprüche gesammelt.

Seinen Kultstatus zementierte Günther Steiner mit einer deftigen Schimpftirade. Neun Mal benutzte er das böse F-Wort, und das innerhalb von nur 30 Sekunden.

Es war nicht das erste Mal, dass der Haas-Teamchef in der Netflix-Doku «Drive to Survive» verbal den Vorschlaghammer herausholte, doch der Moment in der zweiten Staffel ist inzwischen genauso Kult wie der Südtiroler selbst.

Steiner ist authentisch, ehrlich, geradeaus und dabei sehr eigenwillig – ein echtes Original. Und im Milliardenzirkus Formel 1 eine Seltenheit. Eine Art Gegenentwurf zum auf Hochglanz polierten PS-Produkt. Einer zum Anfassen.

Dass er von Haas vor die Türe gesetzt, hat überrascht. Viele Fans sind traurig, dass es nun erst einmal vorbei ist mit deftigen und kultigen Sprüchen. Wir haben ein paar legendäre Aussagen des Südtirolers gesammelt.

«Das Auto war das größte Stück Scheiße, das jemals gebaut wurde»: Steiner über den Jaguar R3.

«Wir sind keine verdammten Eisverkäufer.»

«Wenn wir hier Vierter und Fünfter werden, dann sehen wir aus wie verdammte Rockstars. Jetzt schauen wir aus wie ein Haufen Versager. Ein Haufen verdammter Clowns.» Steiner nach dem Melbourne-Rennen 2018.

«Er macht sich Sorgen, dass die Bremsen überhitzen? Er fährt so verdammt langsam, er braucht die Bremsen nicht» - Steiner über Mick Schumacher

«Er tut mir das verdammt nochmal nicht an. Er schlägt verdammt nochmal nicht meine Tür zu. Wenn er nicht zurückkommen will, sagt er es mir besser gleich. Er kann sich verpissen, hab ich ihm gesagt. Beide, verdammte Scheiße. Wir haben zwei verdammte Idioten, die für uns fahren, das ist nicht akzeptabel und wir werden etwas ändern. Wenn es jetzt meine Entscheidung wäre, würden wir beide entlassen.» Steiners Reaktion nach einem Streit mit Kevin Magnussen 2019.

«Das Beste, was unsere Piloten zur Schlacht beitragen konnten, war eine Schaufel - um das Loch, in dem wir stecken, noch tiefer zu graben.» Steiner nach dem Großbritannien-GP 2019

«Sag ihm, dass er sich auf das Fahren konzentrieren soll und nicht auf das Jammern.» Steiner über Grosjean

«Johnny Herbert ist ein sehr guter Experte und kann kritisch und kontrovers sein, ohne es persönlich zu machen. Micks Onkel ist nicht smart genug, um da den Unterschied zu sehen, denke ich!» Steiner über Ralf Schumacher

«Das Auto war vorher kein Haufen Scheiße. Also warum haben wir ein Auto entwickelt, das verdammt noch mal langsamer fährt?»

«Ich gebe mein Bestes, aber ich kann aus einem Scheißauto kein gutes Auto machen.»