Jenson Button: Was er Ferrari und Hamilton zutraut

​Wer kann 2024 Red Bull Racing das Leben schwer machen? Darüber hat sich auch Sky Sports F1-Experte Jenson Button Gedanken gemacht. Der Formel-1-Champion sagt, wie er die RBR-Gegner einschätzt.

Respekt vor der grandiosen GP-Saison von Red Bull Racing 2023, mit 21 Siegen in 22 WM-Läufen. Aber der Engländer Jenson Button, Formel-1-Weltmeister des Jahres 2009, spricht gewiss vielen Fans aus dem Herzen, wenn er sagt: «Als Zuschauer wäre es mir lieb, wenn da vorne ein paar Teams mehr mitmischen könnten.»

Unter den Gegnern von Red Bull Racing war 2023 ein munteres Auf und Ab zu entdecken: Zunächst war Aston Martin erster Herausforderer, später Mercedes, dann Ferrari und auch McLaren, das variierte von Rennstrecke zu Rennstrecke. Wen schätzt Button von diesen vier Teams am stärksten ein?

Der 15-fache GP-Sieger, heute GP-Experte von Sky Sports F1, sagt: «Die vergangenen zehn Jahre wurden von Mercedes und Red Bull Racing geprägt, also müßte ich sagen – Mercedes. Ich würde ja gerne Ferrari nennen, und die Italiener haben im Laufe der Saison tatsächlich stattliche Fortschritte erzielt. Aber ich traue Mercedes für 2024 viel zu. Ob das dann reicht gegen Red Bull Racing, das weiß ich nicht.»

Button lobt: «Am Talent mangelt es bei den Gegnern von Red Bull Racing wahrlich nicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung unserer gemeinsamen Zeit bei McLaren, wie stark Lewis ist. Und George Russell hat verschiedene Male gezeigt, dass er ihn schlagen kann.»



«Mir macht aber auch das McLaren-Duo großen Eindruck. Oscar Piastri hat 2023 einige Male angedeutet, welches Potenzial er hat, er wird 2024 konstanter fahren und Norris noch mehr unter Druck setzen.»



Erfolg ist im Motorsport zu erheblichem Teil Kopfsache, und Button weist darauf hin: «Lewis war so erfolgreich, aber seit zwei Jahren ist er ohne Sieg. Das kann zwei Reaktionen hervorrufen. Ein Fahrer würde vielleicht resignieren: ‚Das bringt doch nichts, ich konnte jetzt zwei Saisons lang nicht gewinnen, ich denke, ich höre auf.’»



«Bei Lewis aber erkenne ich diesen Hunger, er will unbedingt wieder siegen, und wenn ich mir seine Leistungen so ansehe, dann ist sein Speed so überragend wie eh und je. Gleichzeitig wirkt er geerdeter, und er macht weniger Fehler. Ich halte ihn für den besseren Fahrer als in jener Phase, als er von Titel zu Titel eilte.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island