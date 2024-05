Nico Rosberg: Hamilton-Nachfolger? Warnung für Wolff

​Ende 2016 trat Nico Rosberg zurück, mit dem Formel-1-WM-Titel im Mercedes hatte er sein großes Ziel im Rennsport erreicht. Als Sky-Experte fachsimpelt er über die Nachfolge von Lewis Hamilton bei Mercedes.

Lewis Hamilton zieht Ende 2024 von Mercedes zu Ferrari. Die große Frage für Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Wen soll er als Nachfolger Hamiltons engagieren?

Mercedes bildet derzeit Formel-2-Fahrer Kimi Antonelli aus, auch im Rahmen privater F1-Testfahrten in einem zwei Jahre alten Formel-1-Rennwagen. Der erst 17-jährige Italiener wurde direkt von der Formel 4 in die Formel 2 geholt, die Stufe Formel 3 wurde ausgelassen.

Wie zu erwarten, bezahlt Antonelli in der F2 Lehrgeld: Nach drei Rennwochenenden zu je zwei Läufen ist er Meisterschafts-Neunter, Formtendenz steigend. 14./10. in Bahrain, zwei Mal Sechster in Saudi-Arabien, Ausfall und Vierter in Australien. Nun folgen zwei Formel-2-Rennen im Rahmen der Formel 1 in Europa – innerhalb von einer Woche in Imola und Monte Carlo.

Der langjährige Mercedes-Fahrer Nico Rosberg (38) schätzt die Lage in Sachen Hamilton-Nachfolge so ein, als Formel-1-Experte von Sky: «Ich zweifle nicht daran, dass Antonelli ein kommender Star ist, aber das Timing stimmt aus meiner Sicht nicht. Der Wechsel in die Königsklasse ist zu früh, und es ist auch zu früh für Toto Wolff, hier bereits im Frühling eine Entscheidung zu treffen.»



«Wolff sollte lieber warten, wie sich Antonelli in der Formel 2 weiter entwickelt. Kimi muss eine bärenstarke Saison zeigen, um sich für ein Formel-1-Cockpit schon 2025 aufzudrängen.»



Der 23-fache GP-Sieger Rosberg, Formel-1-Weltmeister 2016, glaubt: «Wenn schon Formel 1, so scheint es aus heutiger Sicht sinnvoller zu sein, Antonelli in Ruhe bei einem Mercedes-Partner auszubilden, also etwa bei Williams.»



Abgesehen vom ausstehenden Leistungsnachweis in der Formel 2: Der Autosport-Weltverband FIA hat eine Regel in Kraft, wonach ein junger Rennfahrer mindestens 18 Jahre alt sein muss, um den F1-Führerschein namens Superlizenz zu erhalten. Eine Regel, die 2016 eingeführt worden ist, nachdem Max Verstappen schon als 17-Jähriger GP-Rennwagen fuhr. Antonelli wird am 25. August 2024 18 Jahre alt.



Vor diesem Hintergrund waren die Gerüchte schnell entkräftet, wonach der manchmal überfordert scheinende Logan Sargeant bei Williams ab Imola durch Antonelli ersetzt werden würde. «Das wird nicht passieren», so Williams-Teamchef James Vowles in Miami.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri



WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0