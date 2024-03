Max Verstappen: Mal wieder Geschichte schreiben

Max Verstappen setzt seinen Siegeszug in der Formel 1 auch in dieser Saison fort. Die ersten beiden Rennen hat der Niederländer bereits gewonnen. Und damit weiter Geschichte geschrieben.

Sein Sieg in Jeddah war der 100. Podestplatz seiner F1-Karriere. Er ist erst der siebte Fahrer in der Geschichte, der diese Zahl erreicht hat, und erst der dritte Fahrer, der die 100 mit einem einzigen Konstrukteur erreicht, nach Michael Schumacher bei Ferrari (116) und Lewis Hamilton bei Mercedes (148).

Der 26-Jährige will am Wochenende in Melbourne die Geschichte fortschreiben, indem er versucht, das zehnte Rennen in Folge zu gewinnen und damit den Formel-1-Rekord aus der letzten Saison einzustellen.

Die Voraussetzungen stimmen, denn der Red-Bull-Renner ist nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig. Seit seinem Aus beim GP von Australien 2022 hat Verstappen jeden Grand Prix beendet. Das sind 43 Rennen, die zweitlängste Serie der Geschichte.

«Wir freuen uns auf das Rennen in Melbourne diese Woche. Die Strecke ist jetzt sehr schnell und erfordert eine gute Mischung aus Geschwindigkeit auf der Geraden und gutem Grip in den Kurven - es geht also darum, diesen Mittelweg zu finden. Durch die jüngste Erneuerung des Belags ist die Strecke viel glatter geworden und macht mehr Spaß, darauf freuen wir uns», sagte Verstappen.

Verstappen weiter: «Außerdem haben wir im Vergleich zum letzten Jahr weichere Reifenmischungen, was die Strategie etwas schwieriger macht, aber hoffentlich bedeutet, dass das Racing mit mehr Boxenstopps besser ist.»

Es sei zwar immer eine Herausforderung, sich an den Jetlag in Down Under zu gewöhnen, so Verstappen, «aber es ist trotzdem immer toll, in Melbourne zu sein und all die leidenschaftlichen Rennsportfans zu sehen, die zur Unterstützung kommen!»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0