Carlos Sainz: Rückkehr zu Ferrari? «Wer weiß…?»

Carlos Sainz fährt 2024 noch für Ferrari, er ist also noch nicht einmal endgültig weg. Trotzdem wird der Spanier bereits nach einer möglichen Rückkehr gefragt.

Carlos Sainz wird Ferrari nach der Saison 2024 verlassen. Er wird durch Lewis Hamilton ersetzt. Für Sainz war der Deal keine schöne Nachricht, denn er hatte sich Hoffnungen darauf gemacht, seinen Vertrag verlängern zu können.

Stattdessen sucht der Spanier nun einen neuen Arbeitgeber, kann sich aber eine Rückkehr zu den Roten vorstellen.

«Ja, ich werde 2025 nicht bei Ferrari fahren, aber wer weiß, was in Zukunft noch passieren wird», sagte der Spanier «Sky Sports F1»: «Ich habe ja noch zehn Jahre in meiner Karriere vor mir. Darum bin ich ein Freund davon, nicht alle Türen zu schließen.»

Er geht seine Situation entspannt an. «Ich habe noch ein Jahr mit Ferrari. Das heißt, dass ich mich rein auf das eine Jahr mit ihnen fokussieren und das Maximum aus dem diesjährigen Paket holen kann», betonte er.

Und wenn das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi vorbei ist, «dann verabschiede ich mich von allen, Das wird emotional werden, weil ich vier Jahre mit diesem fantastischen Team verbracht und jede Sekunde genossen habe. Ich war gerne Teamkollege von Charles, und es gab viele schöne Momente.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0