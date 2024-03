Mekies: Tsunoda muss den nächsten Schritt machen

Kann Yuki Tsunoda an der Seite von Daniel Ricciardo den nächsten Schritt machen? Das hofft Teamchef Laurent Mekies, der den Japaner in die Pflicht nimmt.

Yuki Tsunoda fährt in seiner vierten Saison in der Formel 1. Sein Ex-Teamchef Franz Tost hat immer gesagt, dass man als Fahrer drei Jahre brauche, um sich an die Motorsport-Königsklasse zu gewöhnen. Zeit also für den nächsten Schritt. Das seht auch Tost-Nachfolger Laurent Mekies so.

Er hofft, dass der 23-jährige Tsunoda seine Fähigkeiten weiter ausbauen und von der Erfahrung seines Teamkollegen Daniel Ricciardo profitieren kann.

«Es ist fantastisch für die Art und Weise, wie wir Yuki einschätzen und wie wir versuchen, ihn weiterzuentwickeln, dass wir Daniel bei ihm haben», erklärte Mekies im F1-Podcast Beyond The Grid. «Er ist ein fantastischer Bezugspunkt, und deshalb ist es für uns so gut, die Erfahrung und die Schnelligkeit von Daniel und die rohe Schnelligkeit und Jugend von Yuki zu haben.»

Doch Tsunoda muss auch liefern, muss zeigen, dass er lernt, dass er an den Aufgaben wächst. «Was wir von Yuki erwarten, ist, dass er den nächsten Schritt macht. Die Top-Jungs machen Schritte. Sie kommen und verstehen etwas mehr über die Reifen, sie werden in der Lage sein, in bestimmten Situationen schneller zu fahren», sagte Mekies.

«Die Kerngefühle, die sie im Auto haben, wie sie das, was sie im Auto fühlen, mit dem verbinden, was sie mit ihren Ingenieuren austauschen, wie tief die Beziehung ist, die sie zum Team aufbauen können. Wenn man die Bandbreite dafür hat, wächst das Verständnis für das Auto», so der Teamchef weiter.

Mekies abschließend: «Wenn man die Fähigkeit hat, das beim Fahren zu nutzen, wird man schneller. Yuki steigert diese Fähigkeit Jahr für Jahr, und deshalb wird er noch schneller werden. Er hat die F1-Welt jedes Jahr aufs Neue überrascht. Er ist jetzt im vierten Jahr. Wird er weiterhin überraschen? Das ist die Frage, die wir beantworten müssen.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0