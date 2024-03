Wolff: In diesem Bereich hat der Mercedes Probleme

Mercedes blieb in den ersten beiden Rennen des Jahres hinter den Erwartungen zurück. Toto Wolff ist optimistisch, dass es in Australien besser läuft.

Mercedes ist nach zwei Rennwochenende nur vierte Kraft, hinter Red Bull Racing, Ferrari und McLaren. Es ist noch sehr früh in der Saison, doch George Russell und Lewis Hamilton liegen hinter den Erwartungen zurück, vor allem der Brite kommt nicht so in Schwung wie erhofft.

Aber auch Mercedes generell hat sich mehr erhofft. «Sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien haben wir Punkte liegen lassen. Wir haben jedes Wochenende stark begonnen und unsere üblichen Trainingsprogramme absolviert, konnten aber das anfängliche Versprechen nicht einlösen», sagte Teamchef Toto Wolff.

Man habe seit Dschidda hart gearbeitet und auf den Erkenntnissen der ersten beiden Rennen aufgebaut, erklärte der Österreicher. «Es ist ermutigend, das Potenzial des W15 zu sehen, aber es gibt auch klare Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen», so Wolff.

Wolff erklärt: «Wir sahen in den langsamen und mittelschnellen Kurven konkurrenzfähig aus, aber die High-Speed-Passagen waren bisher eine Schwäche. Wir haben hart daran gearbeitet, herauszufinden, warum unsere Performance nicht unseren Erwartungen entsprochen hat. Das zu verbessern, ist ein wichtiger Schwerpunkt.»

Man hoffe, dass man in Melbourne erste Fortschritte erzielen könne, so Wolff, «und diese Arbeit wird unsere Weiterentwicklung in den kommenden Wochen voranbringen. Es ist großartig, die Energie und Entschlossenheit zu spüren, die in den Fabriken herrscht, während wir daran arbeiten, das Potenzial des Autos zu erschließen».

Allerdings weiß der Wiener auch, dass es hinter Red Bull Racing besonders eng zugeht. Heißt: Mercedes muss das Potenzial des Autos voll ausschöpfen. «Der Albert Park gibt uns eine weitere Chance, um zu zeigen, was wir können. Es ist eine großartige Strecke in einer großartigen Stadt mit einer leidenschaftlichen und lautstarken Fangemeinde, und wir freuen uns darauf, dorthin zurückzukehren», sagte Wolff.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0