Wings for Life: App Run Event rund um Red Bull Ring

Am Sonntag, dem 5. Mai, laufen hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt wieder für die Heilung von Querschnittslähmung. Dieses Jahr ist der Red Bull Ring zum ersten Mal Schauplatz für ein App Run Event.

Die Laufstrecke startet direkt auf der Start-Ziel-Geraden, wo auch die Formel-1-Helden ins Rennen gehen. Danach wird rund um das wunderschöne GP-Areal gelaufen. Infos zu Anmeldung und Streckenverlauf am Spielberg gibt es unter www.redbullring.com/de/wflrun.

Laufen für alle, die es nicht können

Das größte Laufevent der Welt bewegt wieder die Massen. Dieses Jahr gibt es erstmals die Möglichkeit, rund um den Red Bull Ring laufend Gutes zu tun. Ob Anfänger, Profi oder Rollstuhlfahrer, jeder ist ein Finisher und hat nur ein Ziel: Querschnittslähmung heilbar machen.

Los geht’s um Punkt 13:00 Uhr direkt auf der Start-Ziel-Geraden des Formel-1-Kurses und anschließend wird auf einer rund 4,6 Kilometer langen Strecke rund um das GP-Areal so lange gelaufen, bis alle Teilnehmer vom virtuellen Catcher Car eingeholt sind.

Mit App und zwei Labestationen gegen das Catcher Car

Die Teilnahmegebühr von 25 Euro kommt zur Gänze der Rückenmarksforschung zugute. In ganz Österreich sind derzeit bereits 48 App Run Events geplant und bis 5. Mai werden noch weitere hinzukommen. Alle Teilnehmer sind mit dem weltweiten Starterfeld verbunden und sämtliche Ergebnisse fließen in das globale Ranking ein.

Das virtuelle Catcher Car nimmt 30 Minuten nach dem Start die Verfolgung mit 14 km/h auf und erhöht seine Geschwindigkeit konstant. Zwei Labestationen versorgen die Helden des Wings for Life World Run 2024 am Spielberg und unterstützen sie bei ihrem Kampf gegen das Catcher Car. Eingeholte Läufer erhalten ein App-Signal und sind damit an ihrem ganz persönlichen Finish angekommen.

Informationen zum globalen Laufevent für alle, die selbst nicht laufen können, gibt es unter www.wingsforlifeworldrun.com sowie Details zum App Run Event am Spielberg unter www.redbullring.com.