Schock für Max Verstappen: Sein Chefmechaniker geht

Max Verstappen verliert einen engen Vertrauten in seinem Team: Sein Chefmechaniker verlässt Red Bull Racing mit sofortiger Wirkung und wechselt zu einem anderen Team.

Red Bull Racing macht weiter Schlagzeilen. Nur wenige Tage, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass Teamchef Christian Horner den Formel-1-Rennstall kaufen möchte, den Spannungen nach den Untersuchung gegen den Briten und Gerüchten, dass Chefsdesigner Adrian Newey sich vor dem Absprung befinden könnte, verlässt eine Schlüsselfigur das Team tatsächlich. Am Karsamstag gab Max Verstappens Chefmechaniker Lee Stevenson bekannt, dass er Red Bull Racing mit sofortiger Wirkung den Rücken kehrt.



Stevenson war 18 Jahre bei dem Team aus Milton Keynes. In einem Video auf Instagram verkündete er, dass es keine weiteren Videos von ihm bei Red Bull geben werde, «denn heute ist mein letzter Tag. Es waren unglaubliche 18 Jahre und all die Dinge, die ich hier mit dem Team erreichen konnte, waren absolut unglaublich. Von der Arbeit am ersten Auto, dem RB2, über den RB16B bis hin zum RB19... es war eine unglaubliche Reise. Ich möchte mich einfach bei allen hier bedanken, es war eine unglaubliche Zeit, die ich erlebt habe.»



Wohin seine Reise gehen wird, ließ Stevenson noch offen. Fest steht nur, dass er schon in Japan bei einem anderen Team sein wird. «Mein neues Kapitel startet am Montag bei meinem neuen Team am anderen Ende der Boxengasse. Das wird eine riesige Herausforderung, aber eine, für die ich bereit bin.»



Inwieweit dieser Verlust Max Verstappen und dem Team schaden wird oder nicht, wird sich zeigen...

