Budgetobergrenze für F1 von grundlegender Bedeutung

Pat Symonds, der Technische Direktor der Formel 1, lobt die Kostendeckelung der Königsklasse und bezeichnet sie als «grundlegend» für die langfristige Zukunft des Sports.

In der Saison 2021 mussten die Formel-1-Teams zum ersten Mal eine Budgetobergrenze einhalten. Schluss war mit Ausgaben, für die nur der Himmel das Limit zu sein schien und wodurch die großen, reiche Teams den kleinen, finanziell mehr eingeschränkten Rennställen gegenüber einen unschätzbaren Vorteil hatten. Nun galt es für alle, mit einem maximalen Budget von 145 Millionen Dollar im Jahr auszukommen.



Im Jahr 2022 wurde dieser Betrag auf 140 Millionen Dollar gesenkt, 2023 waren es nur noch 135 Millionen Dollar pro Jahr. Aufgrund der Inflation und des weiter gewachsenen Kalenders auf nun 24 Rennen, soll das Budget zwar angepasst aber nicht mehr aufgehoben werden. Pat Symonds, der Technische Direktor der Formel 1 und ehemalige Williams-Technikchef lobt den Kostendeckel. Er betont, das diese Obergrenze dazu beigetragen habe, die finanzielle Basis der Teams zu verbessern.



«Wir reden viel über das Auto von 2022 und wie es den Rennsport verbessert hat und all die Dinge, die wir getan haben, aber der Budget-Obergrenze wird nicht wirklich die Bedeutung zugesprochen, die sie verdient. Sie ist für die Zukunft der Formel 1 von grundlegender Bedeutung,» sagte er im F1-Podcast Beyond the Grid.



«Mein letztes Team war Williams, wo wir von der Hand in den Mund lebten. Und in der Tat, nicht lange nachdem ich Williams verlassen hatte, lebte das Team nicht einmal mehr von der Hand in den Mund. Sie mussten verkaufen, und da waren sie nicht allein. Die Teams kämpften wirklich ums Überleben.»



«Im Laufe von sieben Jahren haben wir es geschafft, dass diese Teams einen Wert von einer halben Milliarde Dollar haben, und das ist ziemlich beeindruckend. Und das liegt zu einem großen Teil an der Budgetobergrenze,» sagte er. Außerdem sei die Budgetobergrenze laut Symonds mit dafür verantwortlich, dass 2026 weitere Motorenhersteller in die Formel 1 einsteigen werden.



Dann tritt ein neues Reglement in Kraft, das die Einführung nachhaltiger Kraftstoffe, eine stärkere Elektrifizierung und die Abschaffung des komplexen MGU-H-Systems vorsieht – und zwei neue Motorenhersteller mit sich bringt. Neben den aktuellen Herstellern Ferrari, Mercedes, Renault und Honda (dann mit einem Werksvertrag mit Aston Martin), wird Audi Sauber übernehmen und somit mit einem eigenen Team antreten. Die neue Abteilung Red Bull Powertrains konnte Ford als Motorenpartner gewinnen.



«Das ist Technologie zu einem vernünftigen Preis,» sagte Symonds weiter. «Wenn man jetzt über die Hersteller spricht, heit es: <Ja, das ist eine interessante Technologie und sie ist nicht nur zu einem Wahnsinnspreis zu haben.> Wir müssen nicht Hunderte von Millionen Dollar investieren, sondern können die Bereiche nutzen, die für uns von Interesse sind.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal



01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine