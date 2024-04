Gerhard Berger fährt Boliden in Erinnerung an Senna

Beim Historischen Frankreich-Grand-Prix fuhr Gerhard Berger einen 1991-er McLaren von Ayrton Senna. Eine Hommage an seinen vor 30 Jahren tödlich verunglückten Freund. Berger: «Eine Fahrt, um die Gedanken aufzufrischen.»

Während die Formel 1 in China ein vollgepacktes Sprintwochenende fuhr, sind viele Ex-Piloten der Königsklasse des Motorsports währenddessen am Circuit Paul Ricard in Le Castellet im Süden Frankreichs gewesen. Einen Formel-1-Grand-Prix hat Frankreich nicht mehr – aber immerhin einen historischen Grand Prix.

Gerhard Berger, Alain Prost, Jean Alesi (der inzwischen Präsident der Rennstrecke ist) und Jacky Ickx waren an der Strecke in der Provence, die bis 2022 das Frankreich-Rennen austrug, und fuhren Demo-Runden.

Für Berger war es ein besonderes Wochenende: Er fuhr nicht nur einfach einen historischen Formel-1-Boliden, sondern den seines 1994 verunglückten Freundes Ayrton Senna.

Der österreichische Ex-Pilot drehte am Samstag mit Sennas 1991er-McLaren mehrere Demorunden. Senna hatte mit dem McLaren MP4/6 Honda seinen dritten WM-Titel gewonnen. Heute holpert der Bolide, der in Besitz eines Schweizer Sammlers ist, leider ein wenig.

Gerhard Berger sagte nach seiner Ausfahrt in Le Castellet zu SPEEDWEEK.com: «Leider hat der Motor nicht funktioniert und Aussetzer gehabt. Aber das macht nichts. Es war mehr eine Fahrt, um die Gedanken aufzufrischen.»

Was der Österreicher damit meint: An seinen vor fast 30 Jahren in Imola beim GP von San Marino verunglückten Freund Ayrton Senna zu erinnern.

Der zehnmalige Grand-Prix-Sieger: «Vor allem für die Fans ist es ein Tag, an dem man sich an Ayrton erinnert. Es ist jetzt 30 Jahre her. Als ehemaliger Teamkollege und Freund ist man sowieso immer wieder konfrontiert mit dem Thema.»

Berger und Senna standen sich nah, fuhren gemeinsam von 1990 bis 1992 bei Honda Marlboro McLaren.

Unter dem Jubel von am Samstag rund 37.000 Fans auf den Rängen und großem Andrang in der Pitlane stieg Berger in den historischen Boliden ein und drehte lautstarke Runden. Ordentliches V12-Knattern in der Provence wie in den alten Zeiten. Anders nur: Das o des Werbeschriftzugs von Marlboro ist mit weißem Tape überklebt: Grund dafür ist ein striktes Tabakwerbeverbot in Frankreich.

Nach gut zehn Minuten Ausfahrt mit dem stotternden, aber trotzdem augenscheinlich gut knatternden Boliden ist Berger zurück, gibt Autogramme und nimmt an der Podiumszeremonie teil.

Ein wenig später, als Prost und Alesi fahren, nimmt sich der Österreicher ein paar Minuten, sitzt in der Boxengasse, beobachtet das Geschehen, scheint in Erinnerungen an seinen Freund und die alten Zeiten zu schwelgen und die Atmosphäre aufzusaugen...

