Neue Heck-Kamera lässt besseren Blick nach hinten zu

In engen Renn-Szenen wie dieser in China dürfte die neue Heckkamera besonders spektakuläre Bilder liefern

Ab dem Spanien-Grand-Prix in Barcelona werden die Formel-1-Boliden mit einer neuen Heckkamera ausgestattet. Diese soll einen direkten Blick nach hinten ermöglichen – und dürfte in Rad-an-Rad-Duellen spektakuläre Bilder l

Ab dem Spanien-Grand-Prix blicken die Formel-1-Fans noch besser zurück! In Barcelona (23. Juni) wird eine neue Kamera eingeführt, mit der vom Heck aus nach hinten gefilmt wird.

Das beschloss die F1-Kommission am vergangenen Donnerstag in Genf. Die neue Minikamera wird auf der hinteren Crashstruktur der Autos angebracht, hat also freie Sicht nach hinten – und verspricht besondere Onboard-Aufnahmen während der Rennen.

Bereits jetzt gibt es eine Kamera auf den Autos, die nach hinten filmt. Diese ist allerdings relativ zentral auf den Boliden angebracht. Es ist also neben den nachfolgenden Autos auch noch das gesamte Heck des Boliden, auf dem die Kamera angebracht ist, zu sehen.

Mit der neuen Kamera sollen die TV-Zuschauer dann freie Sicht nach hinten haben.

Bereits in der Vorsaison hatte es einige Versuche mit einer solchen Kamera gegeben. Fernando Alonso war im Herbst beispielsweise in Suzuka schon mit einer solchen Kamera an seinem Aston Martin unterwegs. Die Sicht: spektakulär. Die Kamera ist recht niedrig am Boliden angebracht, weswegen die Kerbs sehr nah wirken. Eine entsprechende Linse verzerrt ein wenig – so ist allerdings eine guter Blich in Nah und Fern möglich.

Alonso war mit der Kamera in Japan lediglich im Training unterwegs, weswegen die anderen Autos weit weg gewesen sind. Im Rennen dürften die Aufnahmen in engen Duellen oder beim Start spektakuläre Bilder liefern.

Mit dem Votum bei der F1-Kommission ist die regelmäßige Verwendung unter Zustimmung der Teams nun beschlossene Sache.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0