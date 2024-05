Neuer Renn-Ingenieur für Charles Leclerc in Imola

Überraschende Neubesetzung bei der Scuderia Ferrari vor dem ersten Heimrennen der Saison in Imola in einer Woche. Charles Leclerc verliert seinen Renningenieur Xavi Marcos. Sein Nachfolger ist bereits Teil des Teams.

Überraschender Personalwechsel bei Ferrari!

Am Donnerstagabend gab die Scuderia erst bekannt, dass ab Montag, 13. Mai, also der Montag vor dem Imola-Grand-Prix, Xavi Marcos «seine wertvolle, als Renn-Ingenieur im Formel-1-Team gesammelte Erfahrung in die Entwicklung anderer wichtiger Unternehmensprogramme» einbringen wird.

Heißt im Klartext: Der Renn-Ingenieur von Charles Leclerc hört auf. Wer an seiner Stelle übernimmt, blieb kurzzeitig offen.

14 Minuten später dann das zweite Announcement: Bryan Bozzi, aktuell Charles Leclercs Performance-Ingenieur, wird zum Renn-Ingenieur befördert. Warum nicht beides gleichzeitig verkündet wurde, ist unklar.

Der Italiener wird bereits beim Imola-Grand-Prix die Stimme in Leclercs Ohr während des Rennens und der anderen Sessions sein. Bozzi ist seit zwölf Jahren bei Ferrari, fing 2012 als Windtunnel-Ingenieur bei der Scuderia an. Er hat Ingenieurswesen in Bath in Großbritannien studiert.

Die überraschende Neubesetzung wurde am Abend nach dem ersten Filmtag von Ferrari auf ihrer Heimstrecke in Fiorano bekanntgegeben. Dort hatte Ferrari neue Teile, aber auch eine Reifenverkleidung für Regenreifen getestet (letztere allerdings am Vorjahresboliden). Die Verkleidung soll das Aufspritzen von Wasser und die damit einhergehende Sichteinschränkung beim Hinterherfahren bei Regen reduzieren.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0