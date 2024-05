Live-Ticker Monaco: Wer stoppt Charles Leclerc?

Charles Leclerc ist in Monaco der Pole-Favorit

Im 2. und 3. Training in Monte Carlo war Charles Leclerc der Schnellste. Ob der Lokalmatador, der in Monaco schon zwei Mal die Pole erobert hat, auch im Qualifying Platz 1 belegt, gibt’s hier im Live-Ticker mitzulesen.

Das Qualifying ist in Monte Carlo entscheidend, denn auf dem überholfeindlichen Strassenkurs im mondänen Fürstentum spielt die Startposition eine entscheidende Rolle. Das wissen die Formel-1-Teams und ihre GP-Stars, die sich in den drei Trainings primär auf die Hatz am Samstag vorbereitet haben. Die erste Session beendete noch Lewis Hamilton als Schnellster.

Die Tagesbestzeit brannte aber Lokalmatador Charles Leclerc in den Asphalt. Der Monegasse aus dem Ferrari-Team war 0,188 sec schneller als Lewis Hamilton, der im zweiten Training die zweitschnellste Runde drehte.

Auch in der letzten freien Trainingsstunde war Leclerc der Schnellste, diesmal war Max Verstappen sein erster Verfolger. Der Niederländer kam bis auf 0,197 sec an die Zeit des Ferrari-Piloten heran. Ob Leclerc auch im Abschlusstraining schneller als die Konkurrenz sein wird, kann hier im Ticker live mitgelesen werden.