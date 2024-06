Warum Jean Alesi Vasseur mit Jean Todt vergleicht

Ex-Formel-1-Pilot Jean Alesi lobt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. Der Franzose sieht Parallelen zur Zeit von Jean Todt, ist optimistisch, dass sein Landsmann etwas aufbauen kann wie einst Todt zu Schumi-Zeiten.

Jean Todt und Michael Schumacher sind bis heute wohl das ikonischste Duo in Rot. Todt als Teamchef und Schumi im Ferrari prägten eine Ära bei der Scuderia. Nicht nur weil beide Franzosen sind, werden Todt und der aktuelle Ferrari-Teamchef Fred Vasseur immer wieder verglichen.

Ex-Pilot Jean Alesi sagt gegenüber motorsport.com: «Fred Vasseur gelingt es sehr gut, Ferrari Beständigkeit zu verleihen.» Dabei zieht er eine Parallele von Vasseur zu Ferraris früherem Teamchef Jean Todt. Alesi: «Ich habe den Eindruck, dass er die außergewöhnliche Arbeit wiederholt, die Jean Todt geleistet hat, als er in Maranello angekommen ist und ein Team aufgebaut hat, das später dann die Schumacher-Ära erlebt hat.»

Schumi hatte damals Alesi bei Ferrari ersetzt. Michael Schumacher und Jean Todt gewannen zusammen insgesamt fünfmal die Fahrer-WM, prägten eine Ära.

Ferrari steht in dieser Saison gut da, holte bereits zwei Siege (Sainz in Melbourne und Leclerc in Monaco), ist in der WM-Wertung erster Verfolger von Red Bull Racing. Haben sie also Chancen auf den Konstrukteurs-Titel? Alesi: «Nicht nur das. Es sind noch 16 Grands Prix auf dem Kalender und Ferrari scheint im Aufwind zu sein. Und dann gibt es mit McLaren auch noch einen wichtigen Alliierten, der helfen kann, Red Bull Racing zu schlagen.»

Vor allem bei den Personalien glänzt Vasseur bislang, allem voran mit der Königs-Verpflichtung von Mercedes-Mann Lewis Hamilton ab 2025. Dazu kommen einige Top-Leute wie Loic Serra und Jerome D’Ambrosio. Das Gerücht, dass Design-Genie Adrian Newey nach seinem Abschied von Red Bull Racing zu Ferrari wechseln soll, hält sich weiter hartnäckig.

Für Vasseur spricht auch der WM-Stand: Nur 24 Punkte ist Ferrari aktuell hinter Red Bull Racing in der Konstrukteurs-WM.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0