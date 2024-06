Alunni Bravi (Sauber) will Neuanfang in Montreal 04.06.2024 - 14:05 Von Silja Rulle

© LAT Saubers Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi

Sauber ist das bislang einzige noch punktlose Team. Wird in Montreal der Bann gebrochen? In den beiden Vorjahren holte das Team in Kanada Punkte. Teamrepräsentant Alunni Bravi will in Montreal neu anfangen.