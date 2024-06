Vowles über Sargeant: «Müssen mehr von ihm sehen»

Williams-Teamchef James Vowles stellt vor dem Spanien-GP klar, dass Logan Sargeant eine weitere klare Leistungssteigerung abliefern muss, um sich für ein Cockpit 2025 zu beweisen. Als Nachfolgekandidat gilt Carlos Sainz.

Bei Williams gilt Logan Sargeant als Streich-Kandidat mit Blick aufs kommende Jahr. Jetzt macht auch sein Teamchef James Vowles klar, dass es mehr braucht als die aktuelle Leistung, um seinen Platz zu retten.

Vowles erkennt zwar an, dass Sargeant sich entwickelt. Der Brite zu formula1.com: «Ich denke, es gibt keinen Zweifel daran. Es ist sein zweites Jahr. Man sieht jetzt, dass sich das Selbstvertrauen aufbaut. Als Ergebnis dessen ist Performance da.»

Der Teamchef erkennt außerdem an: «Wir hatten die Autos auch eine Zeit lang nicht in der gleichen Spezifikation. Das liegt zum Teil an den früheren Unfällen, von denen aus wir aufbauen; zum Teil aber auch daran, dass wir Upgrades vorgezogen haben und es einfach nicht genug für zwei Autos gab.»

Vowles, früher bei Williams-Motorenlieferant Mercedes, sagt über Sargeant: «Er entwickelt sich als Individuum ständig weiter, so wie ich es mir unter diesen Umständen auch wünsche. Aber ist er da, wo ich ihn im Hinblick auf unser Ziel brauche? Das ist die große Frage. Wir müssen wirklich mehr von ihm sehen, um seinen Platz zu retten.»

Heißt also: Eine Steigerung ist erkennbar. Die ist aber aktuell nicht stark genug, um sein Cockpit zu retten.

Sargeant ist bislang in dieser Saison punktlos. Sein Teamkollege Alex Albon steht bei immerhin zwei Zählern. 2023, also in Sargeants Rookie-Saison in der Formel 1, holte er einen mageren Punkt. Das aber auch nur, weil er durch die zwei Disqualifikationen von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) durch technische Verstöße am Unterboden zwei Plätze gewonnen und so auf Rang 10 gerutscht war. Insgesamt eine bittere Bilanz.

Mit Teamkollege Alex Albon hat Williams bereits verlängert. Im Fahrerlager geht man eigentlich generell davon aus, dass die Formel-1-Karriere von Sargeant spätestens nach dieser Saison endet. Immer wieder wurden Gerüchte verbreitet, Sargeant könne noch im Laufe der Saison ersetzt werden, zum Beispiel durch Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli.

Als Kandidat auf den Sargeant-Ersatz für 2025 gilt Carlos Sainz jr., der Ende der Saison Ferrari verlässt. Vowles sagte in Kanada: «Das Nummer-1-Ziel ist Carlos.»