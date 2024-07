Williams mit Team-Lackierung in Silverstone

Für den Heim-Grand-Prix von Williams in Silverstone hat sich das Team etwas Besonderes ausgedacht: Auf einer Sonderlackierung sind die Namen aller 1005 Mitarbeiter des Rennstalls zu lesen.

Bei Williams fahren am Wochenende in Silverstone alle 1005 Teammitglieder mit!

Um das Heimrennen des Teams aus dem englischen Grove beim Großen Preis von Großbritannien auf der Rennstrecke in Silverstone zu feiern, hat Williams eine Spezial-Lackierung mitgebracht: Die Williams-Boliden fahren mit einem großen Union Jack an der Seite. In der berühmten Flagge sind die Namen aller 1005 Mitarbeiter des Teams enthalten (siehe zweites Foto oben).

Weitere Besonderheit: Sogar drei verschiedene Piloten werden den Williams FW46 am Wochenende fahren. Franco Colapinto absolviert das FP1 im Rahmen der Einsätze für junge Fahrer für Williams. Das ist allerdings unabhängig von den Heim-GP-Feierlichkeiten. Dann sind natürlich im Laufe des Silverstone-Wochenendes auch noch die beiden Stammfahrer Logan Sargeant und Alex Albon am Steuer.

In Silverstone wird außerdem Ex-Williams-Pilot Jenson Button mit dem FW22 Demorunden drehen. Es war das erste Formel-1-Auto, das der spätere Weltmeister 2000 in einem Rennen gefahren ist.

Teamchef James Vowles: «Silverstone ist immer einer der Höhepunkte des Jahres, und ich freue mich, dass wir unseren Mitarbeitern im Rahmen unseres Heimrennens danken können. Williams ist dabei, sich von Grund auf zu verändern, damit wir uns wieder an die Spitze kämpfen können. Unsere Mitarbeiter und unsere Unternehmenskultur werden der Schlüssel zu diesem Erfolg sein.»

Der Brite, der der aktuell der jüngste Teamchef in der Formel 1 ist, weiter: «Um in der Formel 1 Rennen zu fahren, bedarf es außergewöhnlicher Anstrengungen jedes Einzelnen im Werk und an der Rennstrecke, und ich bin besonders stolz auf die Widerstandsfähigkeit, die wir in diesem Jahr unter Druck bewiesen haben.»

Der Sternekoch Tom Kerridge wird britisch für die Teamgäste kochen. Am Picadilly Circus in London wird es zudem eine Fan Zone geben sowie verschiedene Aktivitäten rund um die Strecke.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0