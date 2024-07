Pierre Gasly (Alpine): «Frustrierendes Wochenende»

Keine Punkte für Alpine in Ungarn – und Ärger über ein erneutes Technik-Problem, das Pierre Gasly zum Abstellen zwang. Der Franzose: «Das war ein hartes Ende eines weiteren schwierigen Wochenendes für uns.»

Frust und Enttäuschung herrschen im Alpine-Lager nach dem Ungarn-Rennen. Pierre Gasly konnte das Rennen wegen eines Hydraulik-Problems nicht beenden, Esteban Ocon wurde 18. Keine Punkte für das französische Team.

Gasly: «Es war ein frustrierendes Wochenende. Ich bin aus der Boxengasse gestartet, nachdem ich eine neue Batterie in meinen Pool von Power-Unit-Komponenten eingesetzt hatte. Unser Anfangstempo sah vielversprechend aus, also verlängerten wir den ersten Stint, um einige Positionen gutzumachen. Unsere Strategie schien aufzugehen, aber dann mussten wir das Auto wegen eines Hydraulik-Lecks abstellen.»

Der Franzose frustriert: «Das war ein hartes Ende eines weiteren schwierigen Wochenendes für uns. Wir müssen einfach besser werden und uns mit unseren Problemen auseinandersetzen und verstehen, warum sie auftreten. Wir machen weiter und werden weiter daran arbeiten, um diese Dinge in den Griff zu bekommen.»

Teamchef Bruno Famin: «Wir hatten ein Hydraulik-Leck und müssen definitiv diese wiederkehrenden Probleme abstellen.»

In Jeddah und Silverstone musste Gasly mit Getriebe-Problemen abstellen, jetzt in Budapest wegen der Hydraulik. In Monaco hatte er mit einem Fehler am Druckventil im Training zu kämpfen.

Schon das Qualifying war für Alpine komplett in die Hose gegangen (Plätze 19 und 20). Daher rührte überhaupt erst die Entscheidung, Gasly aus der Box starten zu lassen.

Auch Teamkollege Esteban Ocon war nach dem Rennen unglücklich. Er kam als 18. über die Ziellinie, ließ allein Guanyu Zhou im Sauber hinter sich.

Ocon: «Es war ein enttäuschender Tag und ein enttäuschendes Wochenende insgesamt. Abgesehen vom Start und den ersten Runden, in denen wir vier Plätze gutmachen konnten, gibt es nicht viel über das Rennen zu sagen.»

Eine erste Ursachenforschung ergibt: «Im Rückblick haben wir wahrscheinlich im ersten Stint zu früh die Box angesteuert, um den Undercut zu versuchen, und hätten länger draußen bleiben sollen. Dann mussten wir gegen Ende an die Box, weil die Reifen keinen Grip mehr hatten.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0