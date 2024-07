Zeitplan Belgien: Pierre Gasly ehrt Anthoine Hubert

Pierre Gasly legte im Vorjahr Blumen nieder an der Stelle, an der Anthoine Hubert 2019 tödlich verunglückte

Fünf Jahre nach dem tödlichen Unfall von Anthoine Hubert in Spa ehren die Formel-1-Piloten den verstorbenen Nachwuchsfahrer. Sein Freund Pierre Gasly organisiert Donnerstagabend einen Streckenlauf zum Gedenken.

Spa, 31. August 2019. Die Formel-2-Fahrer Anthoine Hubert und Juan Manuel Correa verunfallen schwer auf der Strecke in den Ardennen. Noch am Abend ist es traurige Gewissheit: Anthoine Hubert ist verstorben, Correa überlebt schwerverletzt, wird in der Folge des Unfalls unzählige Male operiert werden.

Fünf Jahre später gedenkt die Motorsportwelt Hubert. Sein guter Freund Pierre Gasly (Alpine) organisiert wie schon im Vorjahr einen Streckenlauf zu Ehren von Anthoine Hubert, den «Run for Anthoine».

Start ist am Donnerstag an der Start-Ziel-Linie. Eingeladen sind Mitarbeiter von Formel 1, 2 und 3.

Der Streckenlauf führt zunächst zur Senke Eau Rouge, wo an Anthoine Hubert erinnert wird. Danach findet an der Kemmel-Gerade ein weiterer Stopp statt: Zusammen mit seinem Team MP Motorsport wird dort an den niederländischen Nachwuchspilot Dilano van t Hoff erinnert, der voriges Jahr beim Rennen der Nachwuchsserie FRECA in Spa ums Leben kam.

Zeitplan Großer Preis von Belgien

Donnerstag, 25. Juli

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–15.45: Dreharbeiten für F1-Film

16.00–18.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–20.00: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo & Pitlane Walk

18.30–20.00: Run for Anthoine

Freitag, 26. Juli

08.35–08.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.10–09.40: Dreharbeiten für F1-Film

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.50–13.05: Dreharbeiten für F1-Film

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–14.50: Dreharbeiten für F1-Film

15.05–15.35: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

16.00–16.30: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.10–18.30: Dreharbeiten für F1-Film

18.20–18.50: Pressekonferenz Formel 3

18.45–19.30: Training Porsche Supercup

18.55–19:25: Pressekonferenz Formel 2

19.40–20.25: Paddock Club Track Tour

19.40–20.25: Paddock Club Pit Lane Walk

Samstag, 27. Juli

09.00–09.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.35: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten+1 Rd)

10.40–11.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.05: Dreharbeiten für F1-Film

10.55–11.25: Pressekonferenz Formel 3

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.00–12.10: Dreharbeiten für F1-Film

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

15.25–15.45: Pressekonferenz Formel 2

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Demo historische F1-Autos

17.15–18.30: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

17.55–20.00: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto

Sonntag, 28. Juli

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten+1 Rd)

11.25–11.55: Pressekonferenz Formel 2

11.35–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)