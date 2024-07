Lando Norris (1.): «Fühle mich noch nicht ganz wohl»

McLaren-Pilot Lando Norris beendete den ersten Tag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps zwar als Schnellster. So richtig glücklich ist der aktuelle WM-Zweite aber noch nicht mit seinem Dienstwagen.

Für Lando Norris verlief der Auftakt ins Belgien-Wochenende vielversprechend. Die erste Session beendete der McLaren-Pilot noch auf dem achten Platz, in der zweiten Session legte er nach und drehte mit 1:42,260 min die schnellste Runde des Tages. Richtig zufrieden ist er aber noch nicht, wie er nach getaner Arbeit betonte.

«Es lief gut, aber es ist immer noch ein enger Spitzenkampf und Red Bull Racing ist derzeit sehr schnell. Es ist knifflig, ich fühle mich noch nicht ganz wohl. Ich hoffe, dass es morgen etwas besser laufen wird. Wir werden versuchen, ein paar Dinge zu verbessern, denn auch wenn es auf der Zeitenliste gut aussieht, bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem Auto.»

«Ich hoffe, dass ich einen besseren Rhythmus finden werde, derzeit weiss ich aber noch nicht, was wir ändern könnten, denn ich bin soeben aus dem Cockpit ausgestiegen. Aber ich denke nicht, dass es viel ist. Wir sind derzeit in der Lage, gleich von Anfang an nah dran zu sein», erzählte der 24-Jährige.

«Es kommt nicht vor, dass wir über Nacht das ganze Auto umbauen müssen. Wenn das der Fall ist, hast du dich nicht gut genug auf das Wochenende vorbereitet. Wir haben uns gut vorbereitet und ein gutes Set-up gefunden, das funktioniert. Aber meinerseits stimmt es noch nicht ganz», erläuterte der Brite daraufhin.

Und mit Blick auf den erwarteten Regen im Qualifying und die trockene Piste am Rennsonntag betonte Norris: «Es ist alles eine Frage des Abtriebs, und im Regen willst du lieber etwas mehr davon haben. Ich denke, dass wir ganz generell in diese Richtung gehen müssen, aber ich muss mich erst noch mit den Ingenieuren austauschen, vorher kann ich das nicht mit Sicherheit sagen.»

2. Training, Spa-Francorchamps

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,260 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,475

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,477

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,837

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,098

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,290

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,401

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,485

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,504

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,519

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,532

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,538

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,675

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,823

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,829

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,846

17. Alex Albon (T), Williams, 1:43,892

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:44,226

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,302

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,348

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,903

03. Alex Albon (T), Williams, 1:44,099

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,225

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,279

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,306

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,329

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,415

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,699

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,833

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,921

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:44,950

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:45,155

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:45,311

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:45,564

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:45,645

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,995

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit