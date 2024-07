FP2 Belgien: McLaren-Duo schneller als Max Verstappen

Lando Norris war am Trainingsfreitag in Spa der Schnellste

Lando Norris beendete den Trainingsfreitag in Belgien als Schnellster, sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri blieb knapp zwei Zehntel langsamer. Max Verstappen fehlten nur 2 Tausendstel auf die Zeit des Australiers.

Das erste freie Training hatte Max Verstappen als Schnellster beendet, allerdings ist klar, dass der WM-Leader nicht von der Pole ins Rennen starten wird, denn weil das Red Bull Racing Team den fünften Verbrennungsmotor einsetzen wird, muss der Niederländer eine Startplatz-Strafversetzung um zehn Positionen hinnehmen.

Für Aufregung sorgte nach der Session die Teamchef-Pressekonferenz, in der Bruno Famin bestätigte, dass er die Teamchef-Rolle im Werksteam der Franzosen Ende August abgeben wird. Der Franzose bestätigte auch, dass Alpine die Entwicklung am 2026er-Motor eingestellt hat, weil der Rennstall ab 2026 einen Kundenmotor einsetzen will.

Zum Start des zweiten Trainings konzentrierte sich alles zunächst aber auf das Geschehen auf der Strecke. Der anspruchsvolle Circuit de Spa-Francorchamps füllte sich schnell und nach den ersten zehn Minuten führte Max Verstappen die Zeitenliste mit 1:43,456 min vor Lando Norris an.

Carlos Sainz, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, George Russell, Alex Albon und Lance Stroll folgten auf den weiteren Top-10-Positionen vor Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Logan Sargeant, Guanyu Zhou und Yuki Tsunoda an, wobei Letzterer zu diesem Zeitpunkt noch keine Rundenzeit aufgestellt hatte.

Das holte der Japaner kurz darauf nach, rückte aber nur auf die 18. Position vor. Besser lief es für Russell, der sich auf den dritten Platz verbesserte. Die meisten Fahrer waren auf den mittelharten Reifen unterwegs, nur Norris und Leclerc hatten die weiche Mischung am Wagen und Hülkenberg und Zhou waren auf den harten Walzen unterwegs.

Verstappen verbesserte die Bestmarke auf 1:43,339 min, doch nach 23 Minuten setzte sich Sainz mit 1:43,098 min an die Spitze. Piastri kämpfte am Limit und streifte das Kiesbett in der siebten Kurve, schaffte es aber in 1:42,475 min um die längste Strecke im WM-Kalender, womit er die erste Position übernahm. Verstappen blieb nur zwei Tausendstel langsamer und war damit Zweitschnellster. Beide verschwanden nach ihren schnellen Umläufen, die sie auf weichen Reifen gedreht hatten, in die Box.

Dennoch führte das Duo die Zeitenliste auch zur Halbzeit an, dahinter folgten Sainz, Russell, Magnussen, Pérez, Stroll, Norris, Hamilton, Alonso, Ricciardo, Hülkenberg, Albon, Bottas, Leclerc, Sargeant, Tsunoda, Gasly, Ocon und Zhou. Doch dabei blieb es nicht, denn wenige Minuten später legte Norris mit 1:42,260 min eine neue Messlatte.

An der Spitze änderte sich nichts mehr, Norris blieb mit 1:42,260 min der Schnellste, dahinter reihte sich sein Teamkollege Piastri vor Verstappen ein. Hinter dem Weltmeister komplettierten die Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz die Top-5 vor Russell, Ocon, Magnussen, Pérez, Hamilton, Stroll, Alonso, Bottas, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, Albon, Sargeant, Zhou und Tsunoda.

2. Training, Spa-Francorchamps

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,260 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,475

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,477

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,837

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,098

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,290

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,401

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,485

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,504

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,519

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,532

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,538

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,675

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,823

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,829

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,846

17. Alex Albon (T), Williams, 1:43,892

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:44,226

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,302

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,348

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,903

03. Alex Albon (T), Williams, 1:44,099

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,225

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,279

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,306

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,329

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,415

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,699

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,833

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,921

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:44,950

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:45,155

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:45,311

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:45,564

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:45,645

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,995

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit