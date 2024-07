Esteban Ocon: Deshalb nahm er das Haas-Angebot an

Vor dem Start des Formel-1-Rennwochenendes in Belgien bestätigte das Haas-Team die Verpflichtung von Esteban Ocon ab 2025. Der Franzose erklärte hinterher, warum er sich entschieden hat, das Angebot anzunehmen.

Dass Esteban Ocon das Alpine-Team nach der laufenden Saison verlassen wird, stand schon seit längerer Zeit fest. Denn die französische Werksmannschaft bestätigte den Abgang des 27-Jährigen bereits Anfang Juni. Kaum war die Entlassung bekannt, wurde über die GP-Zukunft des Franzosen spekuliert, und auf der Liste der möglichen neuen Brötchengeber stand der Name von Haas weit oben.

Aus gutem Grund, denn die Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit starteten schon früh, wie Ocon selbst bestätigte: «Das ist schon lange her, bereits Mitte der Saison 2023 fing das alles an.» Den Ausschlag gaben die Worte von Teamchef Ayao Komatsu, verriet er daraufhin. «Das hat mich wirklich überzeugt.»

«Er hat ja schon viel Erfahrung in der Formel 1 gesammelt, und ich kannte ihn schon, als ich meine ersten Schritte in der Königsklasse unternahm. Tatsächlich kannten wir uns schon viel früher», erzählte der aktuelle WM-Achtzehnte. «Als wir das erste Mal geredet haben, erzählte er mir von seinen Plänen, die sehr klar waren», offenbarte er.

«Und sie waren nicht übertrieben, sondern vielmehr bescheiden, was ich auch sehr mochte. Sie wollen sich klar verbessern, und dieser Prozess hat schon begonnen, wie man in diesem Jahr sehen kann. Sie sind deutlich besser geworden, auch das Auto selbst hat sich stark verbessert. Und die Aussichten sind wirklich gut, deshalb bin ich wirklich glücklich mit meiner Entscheidung und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit», fügte Ocon an.

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0