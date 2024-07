Sergio Pérez: «Ich fahre Saison zu Ende, 100 Prozent»

​Sergio Pérez fährt seiner Form hinterher. Klar macht das Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko Sorgen. Der Mexikaner gibt sich in Belgien trotzig.

Sergio Pérez gibt Rätsel auf. Bis einschliesslich des Miami-GP zeigte der mexikanische GP-Routinier eine solide Saison – immer unter den ersten Fünf platziert, auch in der Quali verlässlich, vier Podestplätze, Zweiter in Bahrain, Saudi-Arabien und Japan.

Aber dann kam der Knick: Seit Imola in sieben Abschlusstrainings nur einmal in den Top-Ten der Startaufstellung, nur zwei siebte und zwei achte Ränge, das ist einfach zu wenig. In den vergangenen sechs Grands Prix kratzte «Checo» eben mal 17 Punkte zusammen, WM-Leader Max Verstappen im gleichen Zeitraum 104.

Klar machen sich Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko Sorgen. Denn RBR braucht zwei Fahrer, die üppig Punkte einfahren, um sich gegen die schnellen McLaren-Fahrer zu wehren. Wenn Pérez nicht zulegt, dann wird Red Bull Racing den Titel im Konstrukteurs-Pokal nicht erfolgreich verteidigen können.

Aller Gerüchte zum Trotz sagt der sechsfache GP-Sieger Pérez im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps über seine Zukunft: «Ich fahre die Saison hier zu Ende, 100 Prozent. Ich kenne meinen Vertrag, und ich weiss – das Team vertraut mir.»



«Wir tun alles, damit ich mich wieder besser einbringen kann, alles darüber hinaus ist reine Spekulation. Ich konzentriere mich ganz auf meine Arbeit.»





2. Training, Spa-Francorchamps

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,260 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,475

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,477

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,837

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,098

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,290

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,401

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,485

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,504

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,519

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,532

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,538

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,675

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,823

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,829

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,846

17. Alex Albon (T), Williams, 1:43,892

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:44,226

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,302

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,348



1. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,903

03. Alex Albon (T), Williams, 1:44,099

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,225

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,279

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,306

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,329

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,415

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,699

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,833

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,921

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:44,950

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:45,155

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:45,311

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:45,564

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:45,645

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,995

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit