Lewis Hamilton: «Max wird schnell nach vorne kommen»

Lewis Hamilton drehte im Qualifying zum Belgien-GP die viertschnellste Runde, den GP darf er wegen der Strafe von Max Verstappen von Startplatz 3 in Angriff nehmen. Er rechnet mit einem schnellen Comeback des WM-Leaders.

Max Verstappen war im Qualifying auf dem Circuit de Spa-Francorchamps eine Klasse für sich. Der Red Bull Racing-Star schaffte die 7,004 km in 1:53,159 min und war damit 0,595 sec schneller als Charles Leclerc, der den zweiten Platz belegte. Die Abstände dahinter fielen sehr viel geringer aus – Sergio Pérez auf Position 3 war nur elf Tausendstel langsamer als der Ferrari-Star, Lewis Hamilton, der sich hinter dem Mexikaner einreihte, war sieben Hundertstel langsamer als der Red Bull Racing-Pilot.

Der siebenfache Weltmeister darf das Rennen aber von Position 3 in Angriff nehmen, denn Verstappen wird wegen der Überschreitung des Motorteile-Kontingents von Startplatz 11 losfahren. Den WM-Leader erwartet Hamilton dennoch schnell wieder an der Spitze, wie er nach der Zeitenjagd betonte: «Ich denke, dass Max schnell nach vorne kommen wird, denn sein Auto ist an diesem Wochenende das Schnellste – oder zumindest so schnell, wie die McLaren.»

Mit Blick auf die eigene Session erklärte der 104-fache GP-Sieger: «Generell war es eine gute Session. Wir haben versucht, das Wetter so gut wie möglich vorauszusagen und zum richtigen Zeitpunkt auf der Strecke zu sein. Und wir haben unser Bestes gegeben und mit der viertschnellsten Runde wohl auch das bestmögliche Ergebnis für uns erreicht.»

Hamilton äusserte aber auch Kritik: «Wir waren beispielsweise beim letzten Run die Ersten, die rausgefahren sind, und rückblickend denke ich, dass dies zu früh war.» Fürs Rennen habe er sich vorgenommen, seine Position zu verteidigen. «Ich werde natürlich auch versuchen, mit den Jungs vor mir mitzuhalten. Und ich hoffe, dass uns die Änderungen, die wir vorgenommen haben, im Rennen helfen werden.»

Qualifying, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:53,159 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:53,754

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:53,765

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:53,835

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:53,981

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:54,027

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,184

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:54,477

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:54,765

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:54,810

11. Alex Albon (T), Williams, 1:54,473

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:54,635

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:54,682

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:54,764

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:55,716

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:56,308

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:56,500

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:56,593

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:57,230

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:57,775