Charles Leclerc (4.): «Haben keine magische Lösung» 27.07.2024 - 09:32 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Charles Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc blieb am Trainingsfreitag in Belgien mehr als eine halbe Sekunde langsamer als der Tagesschnellste Lando Norris. Der Monegasse weiss: Sein Team muss in allen Bereichen nachlegen.