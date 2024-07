Sergio Pérez ist baff: «Besser konnte es kaum laufen»

​Die Qualifikation zum Grand Prix von Belgien endet mit der drittbesten Zeit für den Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez. Der Mexikaner weiss: Er hat nun von Startplatz 2 eine ausgezeichnete Siegchance.

Der Druck auf Sergio Pérez war enorm: Nach zahlreichen verpatzten Abschlusstrainings wurde vom sechsfachen GP-Sieger eine starke Reaktion in Belgien erwartet – und die hat der WM-Zweite von 2023 gezeigt. Drittbeste Zeit hinter Max Verstappen und Charles Leclerc, daraus wird wegen der Strafversetzung für den Niederländer nun der zweite Startplatz hinter Charles Leclerc, und dieser zweite Rang wiederum ist hier Belgien die beste Chance, sich kurz nach dem Start auf den Leader zu werfen.

«Checo» Pérez ist sichtlich erleichtert: «Die Verhältnisse waren heute sehr tückisch. Wenn die Bahn nass ist, dann ist es sehr einfach, einen Fehler zu machen. Und natürlich hatte ich nicht vergessen, dass zuletzt so manche Qualifikation für mich nicht gut gelaufen ist.»

«Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, nur schade, dass wir zum Schluss nicht noch einen frischen Satz Intermediate-Reifen hatten. Aber auf der anderen Seite will ich nicht jammern, denn zwischendurch wurde es verflixt knapp, um in die Top-Ten vorzudringen.»

Um genau zu sein, war da Pérez nur drei Tausendstelsekunden schneller als Alex Albon im Williams! Pérez: «Da war unser Einsatzplatz nicht ideal, dadurch wurden wir angreifbar. Wir hatten Glück.»



«Wenn ich mir für heute eine Platzierung hätte wünschen können, dann hätte ich genau diesen zweiten Startplatz gewählt. Also werde ich natürlich versuchen, nach dem Start am Sonntag Leclerc zu attackieren und als Leader aus der ersten Runde zurückzukommen.»



«Ich habe nichts an meiner Einstellung geändert: Ich will die bestmögliche Leistung zeigen. Das ist mir heute gelungen. Nun will ich im Grand Prix nachlegen und versuchen, das Rennen zu gewinnen.»



«Wir haben an diesem Wochenende viel experimentiert, und wir machen Fortschritte bei der Abstimmung – so dass ich mich im Wagen wohler fühle.»



«Ich erwarte ein Rennen, in welchem der Reifenverschleiss eine grosse Rolle spielen wird. Das Reifen-Management auf einer Strecke, die nur teilweise frisch asphaltiert worden ist, wird knifflig werden. Aber ich habe ein gutes Gefühl für morgen. McLaren war in den Dauerläufen von Freitag stark, aber wir waren nicht weit von ihnen weg.»



Der letzte Sieg von Sergio Pérez geht zurück auf 30. April 2023 – in Baku (Aserbaidschan). Seit dem Grossen Preis von China (21. April 2024) ist Pérez nicht mehr auf dem Siegerpodest aufgetaucht.



Die drittschnellste Zeit von Sergio ist seine beste Leistung seit China, Startplatz 2 der beste seit Japan Anfang April.





Qualifying, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:53,159 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:53,754

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:53,765

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:53,835

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:53,981

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:54,027

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,184

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:54,477

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:54,765

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:54,810

11. Alex Albon (T), Williams, 1:54,473

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:54,635

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:54,682

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:54,764

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:55,716

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:56,308

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:56,500

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:56,593

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:57,230

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:57,775