Christian Horner: «Team nimmt das nicht persönlich»

Die hitzigen Funksprüche von Max Verstappen im Rennen von Ungarn sind im Fahrerlager am Circuit de Spa-Francorchamps ein Gesprächsthema. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verteidigt den Weltmeister.

Dass Max Verstappen im Rennen auf dem Hungaroring so gar nicht glücklich war, hat die ganze Welt mitbekommen. Der dreifache Champion schimpfte wie ein Rohrspatz über das Fahrverhalten seines GP-Renners, die Strategie-Entscheidungen des Red Bull Racing Teams, die Bemerkungen seines Renningenieurs Gianpiero Lambiase und die Entscheidungen der Regelhüter.

Da er sich dabei auch einiger Fluchwörter bediente, empörten sich einige Berichterstatter und Fans über die Art und Weise, wie der Niederländer seinem Unmut Luft machte. Und Gegner Lewis Hamilton nutzte die Chance, um verbal nachzutreten und dem Dauersieger der letzten Jahre ein Verhalten zu attestieren, das einem Champion nicht würdig ist.

Verstappen selbst reagierte gelassen auf die Kritik und erklärte kurzerhand, man müsse ja nicht hinhören, wenn es einem nicht gefalle, was er zu sagen hat. Und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte auf Nachfrage: «Max fährt mit viel Leidenschaft, da kochen die Gefühle natürlich auch mal hoch.»

Und der Brite betonte: «Wenn man auf einem Fussballplatz allen Spielern Mikrofone geben würde, dann würde man sicherlich auch das eine oder andere interessante Gespräch hören. In der Formel 1 werden die Fahrer vor dem Einsteigen interviewt, alles, was sie während der Fahrt sagen, kann mitgehört werden, und wenn sie aussteigen, müssen sie erneut vor die Mikrofone treten.»

«Max ist ein emotionaler Typ, er fährt mit Herz, mit viel Leidenschaft, und wenn die Dinge manchmal nicht so laufen und es brodelt, kocht das Ganze halt auch manchmal über. Das ist aber nichts, was das Team persönlich nimmt. Klar, man spricht nach dem Rennen darüber, aber das dauert nicht lange, und es ist abgehakt, und man konzentriert sich auf das, was ansteht.»

