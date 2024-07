Lewis Hamilton: «Gefühl hatte ich seit Jahren nicht»

Lewis Hamilton, der in Spa als Zweiter über die Ziellinie kam und schließlich zum Sieger wurde, freut sich über sein stark verbessertes Auto. Er beschreibt, dass es sich anfühlt, als hätte er es komplett unter Kontrolle.

Lewis Hamilton wurde durch die Disqualifikation seines Mercedes-Teamkollegen George Russell (Auto 1,5 Kilo zu leicht) zum nachträglichen Sieger von Spa. Und auch sonst bemerkt er positive Wendungen. Sein Mercedes hat übers Wochenende Riesen-Schritte gemacht – ein «Unterschied wie Tag und Nacht», so beschreibt es Hamilton.

Er erklärt: «Am Freitag war es ziemlich desaströs für beide von uns und wir hatten beide mit der Balance zu kämpfen. Dann ist heute das Auto richtig zum Leben erwacht. Ich war richtig erstaunt, nach vorne zu kommen und dann von den anderen wegzukommen.»

Freitag hatte Mercedes unter anderem einen neuen Unterboden getestet, war dann für Samstag aber wieder auf das vorherige Design gewechselt.

Hamilton diagnostiziert seinem Mercedes W15: «Es fühlte sich an, als hätte ich es komplett unter Kontrolle. Das Gefühl hatte ich so seit Jahren nicht mehr und deswegen war das Ende des Rennens auch ein bisschen seltsam.» Dass er später offiziell sogar Sieger sein würde, wusste er da noch nicht.

Hamilton erklärte außerdem, dass sich beide Mercedes-Piloten jetzt viel wohler im Auto fühlen und die Balance in den langsamen bis mittleren und den schnellen Kurven viel mehr in Einklang mit dem sei, was sie angestrebt hatten.

Als Hamilton dann später am Abend von seinem überraschenden Sieg erfuhr (bei gleichzeitiger Disqualifikation seines Teamkollegen), sagte er: «Es tut mir leid für George. Man will natürlich kein Rennen durch eine Disqualifikation gewinnen, aber wir waren in den letzten Rennen wieder im Kampf um Siege dabei. Die Konkurrenz ist jetzt unglaublich groß, und wir müssen hart arbeiten, um konstanter um Siege zu mitzufahren. Dennoch können wir mit Schwung und Zuversicht in die Sommerpause gehen.»

Aus der meldet sich die Formel 1 am 25. August in Zandvoort wieder zurück.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)