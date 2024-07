Fernando Alonso: Ein-Stopp-Strategie so nicht geplant

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso erklärt, dass seine Ein-Stopp-Strategie beim Großen Preis von Belgien eigentlich gar nicht geplant war – und dass es «ein bisschen Glück» brauchte, damit es funktionierte.

Fernando Alonso bewies in Spa langen Atem!

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso, der am Montag nach dem Spa-Rennen 43 Jahre alt wurde, war einer von fünf Fahrern, die beim Belgien-Rennen nur einmal anhielten – zusammen mit dem ursprünglichen Rennsieger George Russell, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen und seinem eigenen Teamkollegen Lance Stroll.

Alonso beendete das Rennen mit dieser Strategie auf dem neunten Platz, der zu einem achten Rang wurde, als Russell wegen Untergewichts seines Mercedes disqualifiziert wurde.

Alonso: «Wir hatten wie immer einen Plan B, Plan C oder was auch immer. Also haben wir den Einstopp- und den Dreistopp-Plan durchgespielt. Wir lagen auf Platz 12 und warteten nur noch auf das Safety-Car, das uns vielleicht in die Karten spielen würde. Und dann, 11 Runden vor Schluss, dachten wir: Okay, das Safety Car kommt nicht, aber vielleicht schaffen wir es bis zum Ende?»

Der Spanier: «Wir mussten also sehr flexibel sein und Runde für Runde die Bedingungen beurteilen, und am Ende war es die richtige Entscheidung. Aber sagen wir mal, es war nicht geplant, nur einen Stopp zu machen.»

Wie Russell hat auch Alonso es geschafft, weil der Reifenverschleiß nicht so schlimm war wie befürchtet.

Alonso: «Ich denke, dass man besonders auf dem neuen Asphalt manchmal sehr niedrigen Verschleiß hat. Oder man hat Graining, man kann beides haben. Vielleicht hat die Temperatur geholfen, die am Sonntag etwas höher war. Am Freitag hatten wir viel Graining, und heute hatten wir gar keins, aber ich denke, dass niemand die letzten fünf Runden vorhersagen konnte. Unter anderen Bedingungen hätte das nicht funktioniert. Manchmal braucht man ein bisschen Glück, wenn man diese Entscheidungen trifft.»

Alonso räumte ein, dass die Strategie aufging, weil er sich auf der Strecke positionieren konnte, indem er draußen blieb und die Piloten auf Zwei-Stopp-Strategie ihn einholten. Auch seine Entscheidung für eine höhere Abtriebsstufe, die die Reifen vor dem Rutschen schützte, war von entscheidender Bedeutung.

«Es kommt darauf an, gegen welche Autos man antritt», sagte er über die Position auf der Strecke. «In unserem Fall war sie entscheidend, denn die Williams und die Alpine waren die beiden schnellsten Autos (auf den Geraden, Anm.), und wenn man zurückfällt, ist das Rennen vorbei. Wir haben das ein wenig unterschätzt, aber am Ende hat unser Auto dank des zusätzlichen Luftwiderstands und der Abtriebskraft die Reifen vielleicht ein wenig besser geschont und es möglich gemacht, nur einen Boxenstopp zu machen. Es war also ein Kompromiss, und ich denke, es war die richtige Entscheidung für uns.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)