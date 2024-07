Carlos Sainz: Haben Strategie nicht richtig umgesetzt

Carlos Sainz kritisiert, dass Ferrari beim GP von Belgien seine Strategie nicht richtig umgesetzt habe und der Zeitpunkt seines ersten Boxenstopps weder für eine Ein- noch für eine Zwei-Stopp-Strategie ideal gewesen sei.

Carlos Sainz jr. wurde Sechster im Großen Preis von Belgien. Der Spanier war der einzige Fahrer an der Spitze des Feldes, der auf harten Reifen startete.

Er kletterte vom siebten Startplatz auf die Führungsposition, als andere Fahrer an die Boxen kamen. Doch der Zauber hielt nicht lang. Er kam in Runde 20 an die Box, aber trotz des langen ersten Stints fuhr er dann eine ähnliche Zwei-Stopp-Strategie wie die meisten seiner Konkurrenten – mit Ausnahme von George Russell, der auf dem Weg zum Sieg (von dem er anschließend disqualifiziert wurde) in Runde 10 nur einmal stoppte. Durch die Disqualifikation von Russell rückte Sainz von Rang 7 auf Rang 6 vor.

Der Spanier war jedoch der Meinung, dass er besser abgeschnitten hätte, wenn er nur einmal zum Reifenwechsel gekommen wäre: «Ich denke, wir sind zu Beginn ein paar Risiken eingegangen, indem wir auf harten Reifen gestartet sind. Wir haben sogar eine Position [gegenüber Norris] gewonnen. Daher war ich sehr optimistisch und positiv eingestellt, was diese Strategie anging.»

Er erklärt: «Wir haben es geschafft, den Stint bis zur 20. Runde auszudehnen, was im Nachhinein betrachtet nicht lang genug war, denn wahrscheinlich wäre ein Ein-Stopper heute eine gute Möglichkeit gewesen. Das Hauptproblem ist wohl, dass wir keinen Ein-Stopper gemacht haben, aber wir haben auch keinen optimalen Zweistopp gemacht, weil wir für den Zweistopp zu spät in die Box gefahren sind oder für den Einstopp zu früh.»

Der Spanier: «Im Nachhinein ist das leicht gesagt, aber ich hatte das Gefühl, dass das Rennen viel mehr versprach. Nach 20 Runden dachte ich, dass wir es vielleicht aufs Podium schaffen könnten. Und dann wurde ich plötzlich Siebter, mit neun Sekunden Rückstand auf den Sechsten. Da gibt es also eindeutig etwas, das wir uns genauer ansehen müssen. Gleichzeitig denke ich, dass unsere direkten Konkurrenten heute schneller waren, sodass es wohl nicht viel geändert hätte.»

Er fügte hinzu, was man hätte anders machen können: «Wenn überhaupt, hätten wir auf harten Reifen starten und uns mindestens auf weitere 10 Runden festlegen müssen. Bei einem Zwei-Stopp-Rennen hätten wir vielleicht fünf oder sechs Runden früher an die Box kommen müssen, um so viel Zeit wie möglich auf dem harten Reifen zu verbringen, der heute wirklich gut funktioniert hat.»

Während Teamkollege Charles Leclerc die Pole-Position belegte und auf der Straße den vierten Platz und in der Endwertung (also nach der Russell-Disqualifikation) den dritten Platz belegte, sagte Sainz, dass es keine wirklichen Anzeichen für einen Fortschritt gab: «Wenn man die Geschwindigkeit von Mercedes, Red Bull Racing und McLaren im Rennen sieht, glaube ich nicht, dass es so ist. Ich denke, es sind zwei oder drei Zehntel. Wir sind von der Pole-Position gestartet und haben trotzdem nur den vierten Platz erreicht.»

Sainz: «Mit meinem Auto hatte ich das Gefühl, dass wir auf dem Podium landen würden. Und dann, als alle ihre harten Reifen aufgezogen hatten, konnte man sehen, welches Tempo jeder fuhr, und obwohl ich mich in meinem letzten Stint sehr konkurrenzfähig und schnell fühlte, war ich dann, als sie mir die Rundenzeiten der anderen mitteilten, nicht ganz so schnell, wie ich dachte.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)